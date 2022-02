Sono molti gli ospiti sgraditi che possono trasferirsi nelle nostre case. Tra i più comuni ci sono gli scarafaggi, le formiche, i pesciolini d’argento e i piccioni. Ma i più difficili da eradicare in assoluto sembrano essere i topi. Questi piccoli roditori, infatti, si sono perfettamente adattati alla vita nelle nostre cantine o soffitte. Riescono a infilarsi ovunque, mangiano qualsiasi cosa, e si riproducono molto velocemente. Per questo, troviamo in commercio innumerevoli prodotti che promettono di liberare la nostra casa dai topi. Dalle trappole, ai veleni, alle colle (che non andrebbero mai usati, perché causano molto dolore agli animali), fino ai rimedi più bizzarri come gli oli essenziali, che spesso non fanno altro che profumare un po’ la nostra cantina. Ma in realtà esiste il modo per scacciare i topi in maniera naturale: si tratta di usare i loro istinti a nostro vantaggio.

Tra le poche cose che scoraggiano i topi ci sono gli odori dei predatori

I topi in natura sono prede. Hanno molti nemici, come i gatti, le volpi, i rapaci e i serpenti. È normale quindi che i topi abbiano sviluppato un terrore istintivo nei confronti dei predatori. Ed è proprio questo che possiamo usare a nostro vantaggio, facendo credere loro che la nostra casa sia infestata da predatori.

Non trappole, veleni, colle o oli essenziali, sono questi i due rimedi che allontaneranno per sempre i topi da casa

Ma di quali rimedi stiamo parlando? Semplicissimo: potrebbe sembrare bizzarro, ma dovremmo utilizzare nella nostra casa delle sostanze che simulano l’odore dell’urina di volpe e degli escrementi di serpente. Non sconvolgiamoci: questi sono rimedi testati e che funzionano. Possiamo trovare in commercio delle confezioni di urina di volpe in grani, che serve apposta per scacciare topi e lepri dalle case. Per quanto riguarda gli escrementi di serpente, possiamo facilmente procurarcene alcuni secchi da un negozio di animali. Quindi non trappole, veleni, colle o oli essenziali, ma dovremmo usare l’urina di volpe o gli escrementi di serpente per scacciare i roditori dalle nostre case. Ma vediamo come sfruttarli al meglio.

Posizioniamoli vicino agli ingressi

Il posto migliore per posizionare l’urina di volpe e gli escrementi di serpente è vicino agli ingressi. In questo modo i topi staranno alla larga dalla nostra casa. Se abbiamo individuato delle fessure o dei passaggi spesso frequentati dai topi, posizioniamoli anche lì. Cambiamo periodicamente il luogo in cui posizioniamo queste sostanze per evitare che i topi si abituino. Attenzione anche a non fare questo errore che potrebbe vanificare tutti i nostri sforzi e avere l’effetto contrario di attirare i topi.