Il Natale è ormai alle porte e ci stiamo preparando a festeggiarlo in famiglia. Chi di noi dovrà cucinare per tutti si sta senz’altro chiedendo che cosa portare a tavola.

Abbiamo già affrontato questo argomento dando delle idee semplici e veloci. Per esempio, oltre al solito tonno, ecco il golosissimo antipasto pronto in soli 15 minuti che spopolerà ovunque a Natale.

A questo proposito, oggi vogliamo svelare la ricetta di un antipasto estremamente delizioso che siamo certi conquisterà tutti. Non tonno o baccalà, ma il salmone cucinato così diventa l’irresistibile antipasto che spopolerà a Natale conquistando tutta la famiglia.

Se abbiamo a disposizione poco tempo ma vogliamo portare in tavola un piatto pronto a stupire tutti, basta soltanto una buona idea. Come abbiamo consigliato, pochi lo preparano ma questo sfizioso e stuzzicante antipasto pronto in soli 3 minuti sta davvero spopolando ovunque.

Il pesce è un alimento sempre molto consumato durante le feste e in questa versione diventa davvero delizioso. Abbiamo scelto il salmone perché è molto amato anche dai bambini e si sposa perfettamente con gli altri ingredienti della ricetta.

Chi vuole saperne di più e scoprire come preparare questo strepitoso antipasto, deve soltanto continuare a leggere l’articolo.

Ingredienti

600 g di patate;

150 g di stracchino;

100 g di salmone affumicato;

2 tuorli d’uovo;

50 g di formaggio grattugiato;

30 g di burro;

prezzemolo q.b.

sale q.b.;

pepe q.b.

Per iniziare, mettiamo le patate in una pentola piena d’acqua leggermente salata e facciamole lessare. Quando riusciremo a forarle con una forchetta, saranno pronte. Dunque, scoliamole e peliamole. Schiacciamo le patate con uno schiacciapatate e mettiamole in un recipiente.

Uniamo i tuorli d’uovo, il burro e il formaggio grattugiato. Aggiungiamo sale e pepe ed una manciata di prezzemolo tritato. A questo punto, amalgamiamo tutti gli ingredienti e trasferiamoli in una sac à poche.

Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e foderiamo una teglia. Con la tasca da pasticciere formiamo dei cestini del diametro di circa 6 centimetri. Inforniamoli e facciamoli cuocere per circa 20 minuti. Quando saranno ben dorati, sforniamoli e farciamoli. Riempiamoli dunque con il salmone affumicato a fette ed un cucchiaio di stracchino.

Consigli

Consigliamo di servire questi cestini ancora caldi. In questo modo saranno ben fragranti e potremo apprezzare di più il sapore dello stracchino e del salmone.

Possiamo personalizzare il ripieno dei nostri cestini scegliendo altri formaggi spalmabili e sostituire il salmone con affettati a piacere.