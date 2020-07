Non togli le scarpe quando entri in casa? Ecco a quali malattie potresti andare incontro. Può mettere in soggezione se si hanno ospiti. Magari perché i piedi hanno un cattivo odore, oppure per colpa di quel calzino bucato. Ma è molto importante togliere le scarpe quando si entra in casa. I giapponesi lo fanno già da anni, è una tradizione che appartiene alla loro cultura. In Italia questa usanza sta prendendo sempre più piede ed è giusto che sia così. Ma perché non togli le scarpe quando entri in casa? Ecco a quali malattie potresti andare incontro.

Ora vi sveliamo il motivo per cui dovreste levarvi le scarpe quando entrate in casa. Una volta scoperto non farete entrare a casa più nessuno con le scarpe. Al primo posto c’è la sporcizia. Sulle scarpe si accumula la sporcizia dell’esterno, quindi toglierle è una buona abitudine per garantire maggiore igiene all’interno della casa.

Anche le pulizie richiederanno meno energie.

Quando camminiamo all’esterno sulle scarpe si accumulano sostanze tossiche come erbicidi o inquinanti, che inconsapevolmente ci portiamo in casa. E poi i batteri. Oltre 400.000 batteri esterni portiamo in casa che possono causare polmoniti, diarrea, infezioni o meningite. Togliere le scarpe quindi dovrebbe essere una regola se in casa c’è un bambino piccolo, o un anziano, o un malato o una persona con un sistema immunitario compromesso. Ma anche se siete persone in salute senza bambini.

Non solo pulizia ma anche benessere.

Togliere le scarpe dopo una lunga giornata di lavoro è rilassante e liberatorio. È un gesto che aiuta a lasciare fuori i problemi della giornata per godersi un momento di riposo o la propria famiglia. Aiuta, anche, a mantenere i muscoli del piede in forma. Inoltre i bambini che camminano in casa scalzi hanno un minor rischio di andare incontro a casi di piedi piatti. Infine c’è l’usura di pavimenti e tappeti. Usare le scarpe, specie col tacco, su alcuni pavimenti potrebbe rovinarli. Stessa cosa per i tappeti che richiederebbero lavaggi più frequenti col rischio di sciuparli in tempi minori.