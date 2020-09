Siamo tutti abituati a fare prelievi bancomat. Insomma, la carta di credito fa ormai parte delle nostre vite, ma a volte abbiamo bisogno di contanti. E, quando ne abbiamo la necessità, preleviamo quello che ci serve.

Nonostante sembri un’operazione molto semplice e comune, questo gesto potrebbe avere delle conseguenze serie e inaspettate. E noi non ce ne accorgiamo neanche! Ci sembra talmente naturale, che mai potremmo pensare che stiamo correndo dei rischi. Eppure è così. E l’unico modo che hai per difenderti è quello di non toccare mai le tastiere dei bancomat. Ecco cosa potrebbe succedere.

Cosa c’è sulla tastiera dei bancomat che può farci correre dei pericoli?

Quello che si cela sulla tastiera di ogni bancomat di ogni città ha davvero dell’assurdo. E siamo sicuri che in questo momento non puoi neanche immaginarlo. A svelare questo mistero è l’agenzia AdnKronos. Riprendendo uno studio condotto dall’Università di New York e pubblicato sul mSphere, infatti, l’agenzia torna sul tema. Pare che la tastiera del bancomat sia pericolosissima per la nostra salute. Questo a causa di batteri, funghi e virus che vegetano su questo oggetto. E noi ripetiamo questo gesto con assoluta naturalezza, toccando la tastiera a mani nude. Ma mai come in questo periodo, dobbiamo cambiare questa abitudine. Perciò, non toccare mai le tastiere dei bancomat. Ecco cosa potrebbe succedere.

Ecco cosa possiamo fare per proteggere la nostra salute

Dunque, abbiamo capito che non dobbiamo toccare le tastiere dei bancomat in giro per la città. Piuttosto, potremmo utilizzare dei guanti quando attuiamo i nostri prelievi. In questo modo, la nostra salute sarebbe totalmente al sicuro. Altro gesto che possiamo fare è quello di igienizzare le mani dopo aver compiuto questa azione, se non abbiamo con noi dei guanti.

In questo modo, potremo effettuare i nostri prelievi in tutta sicurezza e la nostra salute sarebbe salva al 100%!