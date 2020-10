Vivere in salute con dei consigli alquanto insoliti è possibile. Infatti, non ti aspetteresti mai che questi 4 consigli ti aiutano a stare veramente bene. Dal mangiare di più se vuoi mangiare di meno, e passando per evitare le bevande energetiche se ti senti stanco.

Ma pure trascurare il tuo partner se vuoi migliorare la tua relazione, e non rinunciare all’attività fisica anche quando sei stanco. Vediamo allora di approfondire tutto nel dettaglio spiegando che trattasi di consigli insoliti, che mai ti aspetteresti.

Ecco perché non ti aspetteresti mai che questi 4 consigli ti aiutano a stare veramente bene

Mangia di più se vuoi mangiare di meno: per restare sazi più a lungo occorre evitare gli spuntini che sono a base di cibi ricchi di carboidrati. In quanto i carboidrati nel corpo chiamano altri carboidrati da assumere.

Meglio allora mangiare qualcosa di più sostanzioso. Per esempio, un frutto associato ad un bel pezzo di formaggio. In questo modo i carboidrati assunti sono contenuti, mentre le proteine e i grassi ci danno quel potere energetico tale da poter allontanare il senso di fame per più tempo.

Se ti senti stanco evita le bevande energetiche: gli energy drink in genere contengono tanta caffeina e tanti zuccheri. Con la conseguenza che nel sangue i livelli di glucosio prima schizzano e poi crollano a piombo. In pratica l’effetto di stare bene con una bevanda energetica dura poco. L’unica cosa che succede davvero è la voglia matta di voler bere subito un altro energy drink.

Trascura il partner se vuoi migliorare la tua relazione: in amore vince chi fugge. Sembra proprio così in quanto spesso le relazioni con il partner possono procedere a gonfie vele solo in un modo. Ovverosia non rinunciando mai a dedicare un po’ di tempo per sé stessi. Solo in questo modo, infatti, può maturare e crescere la consapevolezza su cosa dare e su cosa ricevere da una relazione con il partner.

Fai attività fisica anche quando sei stanco: dopo una giornata di lavoro l’unica voglia che si ha è quella di stare sul divano. Ma se fai attività fisica anche se sei stanco gli effetti saranno virtuosi. Scomparirà infatti la fatica e pure l’eventuale malumore di fine giornata.