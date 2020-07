L’estate non è in teoria la stagione delle grandi abbuffate culinarie, però tendiamo a mangiare tardi la sera e a concederci le luculliane grigliate con gli amici. Poi, ci autoconvinciamo di aver mangiato solo un pezzetto di carne, di aver cenato tardi e quindi aver rinunciato a qualcosa. Attenzione che d’estate il metabolismo, con l’innalzarsi delle temperature, è più lento e meno attivo. Soprattutto se, tra la fine della cena e il coricarsi, passa veramente poco tempo. Il rischio quindi non è solo quello di ingrassare, ma anche di incorrere in indigestioni, emicranie, gonfiori e malesseri da attività alimentare scorretta. Ma non temiamo la tavola, perché possiamo sempre ricorrere a un menù depurativo, sfruttando i prodotti della stagione.

Tutta la frutta e la verdura che meritiamo

Un menù depurativo estivo ha la fortuna di contare su tutta la frutta e la verdura possibili e immaginabili. È la stagione perfetta per cenare a base di macedonie, di melone e anguria. Senza parlare delle insalate e di ogni genere che natura crea e dona alla nostra missione. Il nostro team di benessere consiglia intanto di eliminare anche solo per una settimana:

Fritti

Salumi

Cibi in scatola e in busta

Formaggi grassi

Quando abbiamo tempo e voglia, prepariamoci in casa dei bei frullati di frutta fresca, dei frappè, delle zuppe e dei minestroni di verdure fresche di stagione.

Rinunciare alla pasta e al pane tradizionali

Non temiamo la tavola, perché possiamo sempre ricorrere a un menù depurativo, che si basa sulla nostra forza di volontà e sulle nostre scelte. Anche solo per qualche giorno, rinunciamo alla pasta e al pane tradizionali, e, sostituiamoli con quelli integrali e con farine particolari. La particolare ricchezza di fibre contenute fungerà da vera e propria clinica del benessere per il nostro organismo.

La lista delle priorità

La nostra redazione riassume così quanto detto:

Mangiare almeno 3 frutti diversi durante la giornata

Preferire la verdura a foglia

Preparare delle bibite con ananas e pompelmo

Usare sempre l’olio extra vergine a crudo

Bere almeno 8 bicchieri d’acqua al giorno

Inserire sedano e cipolla, cotti e crudi nella nostra dieta per qualche giorno

Sostituire la carne rossa con quella bianca

Preparare dei sughi in casa con il pomodoro verace e il basilico

