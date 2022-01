Decorare il giardino vuol dire scegliere con cura le piante che si adattano perfettamente alle condizioni climatiche, al tipo di terreno e anche allo spazio a disposizione.

Molti piccoli arbusti hanno bisogno di cure costanti. Altri invece sono molto rustici e dotati di una spiccata adattabilità. Queste piante, in particolare, sono perfette da coltivare anche da chi ha poco tempo a disposizione o non ha le competenze necessarie per dedicarsi alla cura del giardino.

Ad esempio, abbiamo già indicato le piante migliori per decorare le case e i balconi, perfette anche per chi non ha il pollice verde.

Non teme il freddo questa pianta ornamentale perenne che cresce perfettamente anche con poche cure

Avere un giardino sempre ordinato, sano e rigoglioso è il desiderio di molti, anche di chi non ha tempo o dimentica di prendersene cura.

Ecco perché oggi, Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre ai nostri Lettori questo piccolo arbusto molto rustico e resistete. Infatti non teme il freddo questa pianta ornamentale perenne che cresce perfettamente anche con poche cure.

Ci riferiamo alla Carex o Carice, una erbacea perenne che può essere coltivata sia in vaso che in piena terra in giardino.

È originaria dell’Asia e dell’Europa, ma è presente in molti Paesi del Mondo. È molto apprezzata per il fogliamo folto, ricco e ornamentale. Le foglie lineari sono di un bellissimo verde brillante e hanno un portamento arcuato.

Qualche piccolo consiglio sulla cura di questa pianta

La Carex è una pianta molto resistente che ha bisogno di pochissime cure. Non teme il caldo eccessivo, il freddo e le escursioni termiche. Si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di terreno, anche se predilige quelli concimati e ben drenati (questo per evitare che si formino i ristagni di acqua).

Le innaffiature devono essere regolari durante il periodo estivo, mentre in inverno la quantità di acqua dovrà diminuire notevolmente.

Per crescere sana e rigogliosa, questa pianta necessita di fertilizzanti ricchi di potassio, azoto e fosforo. Durante l’anno non ha bisogno di particolari potature, ma è necessario eliminare le foglie e i fiori secchi.

La Carex è una pianta molto resistente, ma teme gli attacchi degli afidi e dei parassiti che potrebbero rovinare le sue magnifiche foglie. Possiamo eliminare questi disturbatori utilizzando dei pesticidi chimici, oppure usando qualche rimedio casalingo fai da te. Ad esempio, bastano questi incredibili insetticidi naturali per eliminare i pidocchi dalle piante.