Durante le feste natalizie siamo soliti mangiare pietanze golose e ricche in compagnia della famiglia e degli amici. Spesso succede di acquistare troppo cibo, oppure di riceverne in dono tanto da non riuscire a consumarlo entro la fine delle feste.

Ed è così che, dopo averli appena acquistati, riceviamo pandori, panettoni ma anche cioccolatini e torroni. Abbiamo già spiegato come realizzare delle ricette di recupero. Ad esempio, solo pochissimi sanno come riciclare il pandoro avanzato trasformandolo in un cremoso dolce pronto in soli 5 minuti.

Siccome sprecare il cibo è sempre sbagliato, oggi vogliamo proporre una ricetta che ci permetterà di trasformare il tradizionale torrone in un dolce buonissimo.

Quindi, non sprechiamo il torrone avanzato perché in soli 20 minuti diventa il dolce della colazione che tutti vorranno mangiare.

Il torrone è un dolce a base di mandorle che piace moltissimo sia ai grandi, sia ai più piccoli. Se non abbiamo idea di come riciclarlo, questa ricetta fa al caso nostro.

Abbiamo anche dato una golosa idea per non sprecare nemmeno una fetta di panettone. Quindi ecco come riciclare il panettone avanzato e preparare in soli 15 minuti un cremoso dolce di recupero perfetto per l’Epifania.

Se vogliamo saperne di più e scoprire tutti i dettagli di questa imperdibile ricetta, continuiamo nella lettura.

Ingredienti

100 g di torrone;

120 g di farina 00;

2 uova medie;

220 g di cioccolato fondente;

80 g di zucchero di canna;

80 g di burro;

un pizzico di sale.

Per preparare dei golosissimi brownies al torrone, iniziamo mettendo in un pentolino il cioccolato a pezzetti e il burro. Facciamoli sciogliere insieme con la tecnica del bagnomaria mescolando di tanto in tanto.

In un recipiente rompiamo le uova, aggiungiamo lo zucchero e un pizzico di sale. Lavoriamo tutti gli ingredienti con la frusta elettrica in modo da ottenere un composto chiaro e spumoso. Quando il cioccolato e il burro fusi saranno tiepidi, uniamoli al composto di uova.

Amalgamiamo gli ingredienti delicatamente usando una spatola e, dopo aver setacciato la farina, aggiungiamola poco alla volta. Il composto dovrà risultare morbido e cremoso. Tagliamo con un coltello il torrone a pezzetti grossolani. Incorporiamoli al composto e foderiamo una teglia con la carta da forno.

Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e versiamo il composto nella teglia foderata. Livelliamolo con la spatola e quando il forno sarà ben caldo, inforniamo la teglia. Facciamo cuocere i brownies per circa 25 minuti.

Consigli

Prima di sfornare i brownies controlliamo la cottura con uno stecchino. A differenza delle comuni torte, però, dove lo stecchino asciutto indica la perfetta cottura del dessert, in questo caso è diverso.

Il brownie dovrebbe risultare morbido e umido all’interno, pertanto lo stecchino dovrà uscire dal dolce portando con sé qualche briciola. Un altro indicatore del brownie perfetto è la presenza di una croccante crosticina in superficie.

Infine, se cerchiamo un’idea ancora diversa, suggeriamo come preparare dei golosi brownies al burro di arachidi in soli 30 minuti.