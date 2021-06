Una parte che non mangiamo mai della mela e che sicuramente tutti gettiamo nel compost è il torsolo. Questa parte però insieme alla buccia è altamente ricca di nutrienti, vediamo come possiamo riutilizzarla per cucinare una buonissima gelatina dolce.

Cucinare con i prodotti di scarto

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ormai la cucina anti-spreco è l’avanguardia anche nell’alta ristorazione. In più se riutilizziamo tutto quello che utilizziamo in cucina risparmieremo anche diversi soldi.

Per preparare questa ricetta dolce e ottima per le merende basta che non sprechiamo i torsoli di mela cucinando questa buonissima gelatina. Ecco gli ingredienti:

550 g di torsoli di mela con semi e la buccia;

succo di ½ limone;

½ cucchiaino di cannella;

½ cucchiaino di vaniglia in polvere;

55 cl d’acqua;

zucchero di canna biondo.

Come prima cosa mettiamo gli scarti e i torsoli di mela in una pentola. Poi aggiungiamo il succo di limone, la cannella, la vaniglia e l’acqua.

Preparazione della gelatina di torsoli e bucce di mele

Portiamo ad ebollizione, abbassiamo il fuoco e lasciamo cuocere a fuoco lento per 20 minuti circa. Filtriamo il succo e pressiamo bene i pezzi di mela e i torsoli con un cucchiaio senza schiacciarli completamente.

Pressiamo il succo e travasiamolo di nuovo nella pentola con lo zucchero: contiamo la metà di zucchero rispetto al liquido. Portiamo a ebollizione e poi facciamo cuocere a fuoco medio per 30 minuti circa. Versiamo la gelatina bollente nei vasetti che abbiamo precedentemente sterilizzato e chiudiamoli immediatamente senza rigirare il vaso. Ecco il risultato delizioso che otteniamo se non sprechiamo i torsoli di mela cucinando questa buonissima gelatina.

Lasciamo raffreddare prima di riporre il vaso in un luogo fresco e secco come la cantina o ripostiglio. Conserviamo per almeno un giorno in cucina all’ombra e lontano da fonti di calore troppo forti, come il forno e i fornelli.