Sentiamo spesso dire che pulire il frigorifero è necessario per la nostra salute, e che per questo dobbiamo pulirlo almeno una volta al mese. Non farlo può comportare la formazione di muffe e il proliferare di germi, per non parlare del cibo dimenticato che potrebbe andare a male.

Tuttavia, si tratta di una di quelle attività delle quali ci dimentichiamo spesso, o rimandiamo sempre ad un altro momento. Ma dopo questo articolo non sprecheremo più le ore a pulire il frigorifero con questi trucchi velocissimi. Questa attività tanto essenziale non sarà più così spiacevole e lunga ma risolveremo con un metodo facile e pratico.

Salviette umide e gomma magica

Se non abbiamo tempo di fare una pulizia approfondita, usiamo delle salviette igieniche umidificate. Ci aiuteranno a pulire quella fastidiosa macchia sul fondo o a togliere le molliche. Utilissime, inoltre, per pulire la parte esterna dell’elettrodomestico.

Ciò che non dovrebbe mai mancare in una casa è la cosiddetta gomma o spugna magica. Molto più efficace di qualsiasi normale spugna, la gomma magica richiede solo un po’ di acqua per fare miracoli. Utilissima per macchie persistenti, può inoltre essere usata nel frigorifero per evitare la decolorazione dell’interno.

Un panno in microfibra fa altrettanti miracoli, anche se solo su alcuni tipi di superfice. Inoltre, è sorprendentemente ottimo come struccante.

Basterà versare dell’acqua bollente in una scodella, immergere il panno per qualche secondo e cominciare a pulire il nostro amato frigo. Il calore renderà il processo più facile, in quanto eventuali pezzi di cibo si staccheranno più facilmente.

Non sprecheremo più le ore a pulire il frigorifero con questi trucchi velocissimi

Per una pulizia approfondita, salviamo il nostro frigo l’amatissimo bicarbonato di sodio. Utile per tutta la casa, si può usare per una pulizia più approfondita del frigorifero.

Mischiamo in 240 ml di acqua un cucchiaino di bicarbonato (circa 5 ml). Immergiamo un panno o una spugna nella soluzione e passiamola all’interno del frigorifero. Il bicarbonato di sodio è particolarmente utile per pulire eventuale muffa. Una volta finito, passiamo un panno asciutto per finire il processo.

Consigliamo di iniziare prima dall’alto, per evitare che alcune gocce della soluzione cadano su ripiani già puliti.

Una volta finito di pulirlo, possiamo usare il bicarbonato come deodorante per il frigo. Basterà metterne un po’ dentro un contenitore aperto e lasciarlo per 3-6 mesi. Esso eliminerà i cattivi odori.

Se però abbiamo odori particolarmente persistenti, possiamo provare ad utilizzare l’estratto di vaniglia. Basterà immergere uno o più batuffoli di cotone nell’estratto, sistemarli in un contenitore aperto e lasciarli nel frigo.

Infine, se vogliamo renderci la vita un po’ più semplice, possiamo acquistare delle tovagliette in plastica o silicone da poter lavare immediatamente appena vediamo dello sporco.