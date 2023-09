Non sprecare inutilmente acqua e soldi in shampoo e balsamo: ecco 3 trucchi per mascherare i capelli sporchi 

Anziché lavare i capelli ogni giorno, risparmia sullo shampoo e sulla bolletta con 3 rimedi pratici ed economici.

Mentre quando sei in vacanza puoi permetterti un look più casual, con il rientro in ufficio tutti ci tengono ad essere sempre impeccabili.

Questo ovviamente non significa indossare capi firmati o comunque costosi, anche perché è più facile rovinarli e sarebbe un vero spreco.

Del resto, per essere eleganti bastano anche semplicemente un paio di jeans, una camicia e un blazer.

Se poi hai furbamente approfittato dei saldi per fare un rinnovo del guardaroba in merito, non hai di che preoccuparti.

Tuttavia, la questione look non riguarda esclusivamente l’abbigliamento ma anche l’acconciatura.

In effetti, riparte il così detto calendario del lavaggio capelli di cui sempre più spesso si ironizza sui social e non solo.

Un vero e proprio piano strategico per presentarsi ogni giorno in ufficio con capelli morbidi e luminosi, freschi di shampoo.

Attenzione però, perché lavare i capelli costantemente li rende estremamente fragili: si rovinano e tendono a spezzarsi.

Quindi qual è la soluzione per non sprecare inutilmente acqua e soldi in shampoo e balsamo ma sfoggiare al tempo stesso capelli perfetti?

Scopri 5 trucchi a costo zero da mettere subito in pratica.

Sempre in ordine? Ecco come fare

Innanzitutto, una precisazione: spesso i capelli non sembrano sporchi perché non vengono lavati, ma al contrario proprio perché lo fai spesso.

Risultato? Ti ritrovi con una chioma unta e appesantita, che ti rende estremamente insicura, un po’ come se fossi struccata.

Ma non temere perché la soluzione è più semplice di quello che pensi e anche molto economica.

Non sprecare inutilmente acqua e soldi in shampoo e balsamo: prova questi rimedi istantanei e di grande stile

Il trucco per avere capelli sempre perfetti è una semplice acconciatura, come ad esempio il messy bun.

Non è affatto complicato proprio perché spettinato e quindi ottimo per mascherare i capelli non più freschi di lavaggio.

In alternativa, va bene anche un half bun cioè un semi raccolto che lascia libere le lunghezze e nasconde le radici.

È proprio questa la zona più soggetta allo sporco e quindi da mascherare con apposite acconciature come quelle descritte.

Oppure ancora, specialmente se hai i capelli corti e non puoi rimaneggiarli con elastici e forcine, punta sullo shampoo secco.

È un vero e proprio alleato di bellezza, facilmente reperibile e con un costo che dipende dal tipo di marca.

Ma nel caso di linee come Garnier o Moroccanoil il prezzo è economici e generalmente oscilla tra i 6 e 13 euro circa.