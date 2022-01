La cura dei nostri amici a 4 zampe è importante. Infatti, da poco, in questo articolo, abbiamo parlato di quale cuccia è più adatta per un buon riposo soprattutto da cuccioli. Ma, oltre alla cura quotidiana ci possono essere episodi di malessere a cui dobbiamo inevitabilmente stare attenti. Per esempio, in questo articolo abbiamo parlato dell’importanza di controllare sempre le feci, perché nel caso di vermi o addirittura tenia è uno dei segnali per scoprire se sono presenti parassiti.

Attenzione alle quantità

Oggi parliamo di altri due sintomi che spesso non consideriamo abbastanza. Ovvero il vomito e la diarrea. Soprattutto da cuccioli i cani hanno bisogno di una dieta bilanciata e variegata. I veterinari consigliano cibo misto, quindi crocchette e avanzi. Purché i nostri resti siano in bianco e senza condimenti come sugo, legumi o ossicini troppo piccoli. Le quantità sono altrettanto importanti, poiché se sbagliamo le dosi, potrebbero stare male dopo aver mangiato.

Non sottovalutiamo vomito e diarrea dei nostri cuccioli perché potrebbero essere sintomi di un problema più grave di un mal di pancia

I nostri amati cuccioli sono praticamente i nostri migliori amici. Alcuni li trattano veramente come dei figli. Li coccoliamo, a volte li facciamo salire sul divano e, in alcune occasioni, dormono addirittura con noi. Dobbiamo però sempre ricordarci che sono animali e come tali si comportano. Per questo, soprattutto se vedono una ciotola bella piena, tendono a non lasciare nulla. E spesso, con grosse quantità di cibo si ritrovano poi a vomitarne la parte in eccesso. In questi casi niente paura, si stanno liberando del troppo e non c’è molto da preoccuparsi.

Il possibile problema potrebbe nascere se, appena tornati dalla passeggiata, rigettano pur non avendo mangiato nulla. In questi casi potrebbe essere dovuto ad una sorta di mal di pancia. Esattamente come noi, anche gli animali soffrono di disturbi allo stomaco o all’intestino. E, capita a volte, che vadano in giro a mangiare l’erbetta per ripulirsi. Il vomito è proprio dovuto a questo. Come anche la diarrea, se magari hanno mangiato qualcosa che li ha disturbati. In entrambi i casi i veterinari consigliano di non dare né acqua né cibo per qualche ora. Nello specifico, è necessario togliere le ciotole e aspettare dalle 6 alle 8 ore. Successivamente la situazione si potrebbe risolvere da sola.

A loro torna l’appetito e mangiano o bevono in tranquillità. Nel caso in cui, però, questi sintomi persistano per qualche giorno è arrivato il momento di portarli dal veterinario. Potrebbe essere qualcosa di serio rispetto ad un semplice fastidio di pancia. Non sottovalutiamo vomito e diarrea dei nostri cuccioli, solo uno specialista ci dirà cosa è meglio fare in questi casi.