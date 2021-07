Tornare dalla piscina con la classica otite non è cosa rara né impossibile. Anzi è una di quelle situazioni tipiche del momento e delle abitudini estive. Non solo piscina ma anche per colpi improvvisi di raffreddamento come avviene con il climatizzatore e l’aria condizionata. Non sottovalutiamo questo male di stagione per non trovarci a soffrire incredibilmente seguendo i consigli della nostra Redazione.

Le cause dell’otite

Solitamente la maggior parte dei casi di otite sono legati al contatto prolungato con l’acqua soprattutto quella della piscina, ma anche quella marina. La possibilità, infatti che questa ristagni nel condotto dell’orecchio favorisce la nascita e la proliferazione di germi e batteri. Solitamente prende il nome di otite esterna.

C’è poi quella che viene definita otite media ed è riconducibile alle infezioni delle vie respiratorie. Anche un semplice raffreddore o un colpo d’aria possono infatti favorire le secrezioni che si accumulano nell’orecchio favorendo virus e funghi.

Non sottovalutiamo questo male di stagione per non trovarci a soffrire incredibilmente

Quando sentiamo quei dolori tipici di un’otite, intensi e pulsanti, o quando cominciamo a sentirci meno e si gonfia tutta la zona attorno, allora è il caso di rivolgersi al medico. Sottovalutare l’infezione di un’otite può addirittura portare alla perforazione del timpano. Oppure a casi ancora più gravi come labirintite, perdita dell’udito e paralisi del nervo facciale. La categoria più colpita dalle otiti è quella dei bambini che solitamente riguardano 8 casi su 10. Proprio con i bambini è fondamentale cercare di evitare gli sbalzi di temperatura mantenendo le orecchie asciutte una volta usciti dall’acqua.

Come intervenire sull’otite

Ovviamente sarà il medico o il farmacista a suggerirci e prescriverci le medicine giuste per curare l’otite. Solitamente nelle forme lievi basterà ricorrere a dei semplici antidolorifici e antinfiammatori. Nel caso in cui invece l’otite sia in stato avanzato sarà bene ricorrere a degli antibiotici e a delle gocce da applicare direttamente nell’orecchio.

