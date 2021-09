Le vitamine sono dei particolari nutrienti indispensabili per l’organismo. Aiutano il nostro corpo a stare meglio, combattere i radicali liberi, proteggere organi, ossa e muscoli. Ma rafforzano anche il sistema immunitario e proteggono pelle e capelli.

Quando le vitamine sono presenti nell’organismo in quantità insufficiente si possono accusare fastidi e disturbi. Ad esempio, facciamo attenzione al formicolio di mani e piedi perché potrebbe dipendere dalla mancanza di questa vitamina.

Per sopperire a queste mancanze, gli integratori e l’alimentazione sono due fattori fondamentali. Basti pensare che non solo arance ma anche questo semplice ortaggio protegge dai malanni e aumenta le difese.

Una delle vitamine più importanti

Ogni vitamina ha la sua funzione. Ad esempio, sappiamo che lai vitamina C rafforza il sistema immunitario e la vitamina D è indispensabile per la salute delle ossa.

Ma esiste anche un altro particolare nutriente che aiuta il nostro organismo. Parliamo della vitamina A, conosciuta anche come retinolo.

La vitamina A è nota per le sue proprietà antiossidanti ed è fondamentale per la salute della vista e dei tessuti, supporta la crescita scheletrica e aiuta il sistema immunitario a controllare le infezioni. Inoltre è importante anche per la salute della pelle. Il nostro corpo assume vitamina A attraverso alimenti di origine animale e vegetale.

Non sottovalutiamo forfora e pelle secca perché potrebbero dipendere dalla mancanza di questa vitamina

Abbiamo visto come la vitamina A sia fondamentale per la salute nostro organismo. Infatti, una sua mancanza può provocare gravi danni alla vista e, con il perdurare del tempo, portare alla cecità.

Ma non sottovalutiamo forfora e pelle secca perché potrebbero dipendere dalla mancanza di questa vitamina. Infatti la vitamina A è necessaria anche per favorire l’idratazione, la rigenerazione cutanea e l’elasticità della pelle. Una sua mancanza potrebbe provocare pelle secca e screpolata, soprattutto ai lati della bocca e nelle parti più sensibili. Anche il cuoio capelluto potrebbe desquamarsi e provocare la formazione della forfora.

Naturalmente, queste due condizioni potrebbero anche dipendere da altre problematiche. Infatti si consiglia sempre di ascoltare il parere del medico di fiducia.

Ecco che cosa mangiare per fare il pieno di questa vitamina

La vitamina A è sensibile al calore, infatti perde le sue caratteristiche durante la cottura. Meglio mangiare alimenti crudi o leggermente saltati in padella.

Essa è contenuta nelle verdure a foglia verde e quelle di colore giallo e rosso. Quindi carote, pomodori, zucche, broccoli e peperoni, ma anche formaggio, uova, yogurt e latte. Non dimentichiamo la frutta come albicocche, pompelmo rosa, mango e pesche gialle.