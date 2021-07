Finalmente stanno arrivando le vacanze e potremo goderci il mare. Una fase di libertà che certo caricherà di allegria anche lo spirito. Purtroppo però, a volte, a darci fastidio, quando siamo in spiaggia, è qualche disavventura con ricci e meduse. Questi animali marini si trovano un po’ dappertutto. Vediamo come comportarci dopo essere stati punti da questo tipo di animali. Ecco perché è meglio non sostare sulla riva se in mare ci sono questi animali dispettosi.

Interventi adatti

La puntura della medusa è dolorosissima anche se l’intensità del dolore non dura molto. Purtroppo, questo è un animale che si trova frequentemente nei nostri mari. Ha inoltre, l’abilità di avvicinarsi molto alla riva e difatti, non facciamo in tempo ad accorgercene che già ci ritroviamo punti. Di solito, la parte del corpo colpita si presenta gonfia e arrossata e in casi rari, compare una leggera nausea.

Soluzione

Una volta che il bruciore è passato, il prurito può durare per un’intera settimana. Normalmente dopo quindici giorni, scompare anche il gonfiore e il prurito. Ovviamente, bisognerebbe evitare di esporsi al sole se siamo stati punti. Oltre il calore, anche il sole non aiuta a far sparire il fastidio. Sulla parte del corpo colpita può infatti, comparire una macchia poco piacevole da guardare. Infatti, bisogna assolutamente evitare di esporre al sole la parte colpita.

Nel caso di una puntura da parte di questo animale, il consiglio è quello di rimanere calmi. Sciacquare la parte del corpo lesa con acqua potabile per poi chiedere al proprio medico se è possibile applicare una crema adatta a calmare il bruciore. In ogni caso, la vacanza può continuare. Basta prestare attenzione per non avere altre brutte sorprese. Non sarà una piccola disavventura a rovinarci le nostre vacanze che aspettiamo da un anno.

Facciamo ancora più attenzione con i nostri bambini. La loro pelle infatti, essendo molto più delicata della nostra, potrebbe presentare problemi più seri.