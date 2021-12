Molti non hanno sentito mai neanche nominare questo frutto di mare dal sapore intenso, forte e aspro e dall’aroma decisamente marino e iodato. Ha un particolare profumo simile allo zolfo tanto, l’involucro che contiene il frutto è morbido e tutt’attorno vi vivono attaccate alghe, spugne, attinie e policheti sedentari.

Non è facile da riconoscere, perché vive sui fondali del mare a più di cento metri di profondità, la sua forma è cilindrica e può essere lungo dai cinque ai dieci centimetri di lunghezza. Di questo frutto si mangia la sacca gialla contenuta all’interno dell’involucro.

Nel Sud Italia si mangiano sia crudi che cotti, specialmente in Puglia. All’estero, è particolarmente apprezzato in Francia, in Cile e nel Sud-est asiatico. In Provenza sono l’ingrediente principale di famosa zuppa: la Bouillabaisse.

In Italia, il nome con sono conosciuti conosciuto varia a seconda della regione di appartenenza. In Campania, ad esempio, prendono il nome di carnummole. Ma il loro nome scientifico è Microcosmus sabatieri, mentre comunemente sono detti limoni di mare.

Dove acquistarlo

Li si può comprare nelle pescherie più fornite o al mercato del pesce. Il costo si aggira intorno ai 25-30 euro al chilogrammo.

Come mangiarlo

Si aprono facilmente e possono essere mangiati sia crudi che cotti con l’aggiunta del succo di limone, oppure con fette sottili di cipolla dolce e aceto.

Sono consumati cotti e impiegati per la preparazione di primi piatti, spesso assieme ad altri frutti di mare.

Le proprietà del limone di mare

Non sono vongole e nemmeno cozze questi frutti di mare poco conosciuti ma ricchi di iodio e vitamina C. Contengono anche molti antiossidanti e proteine. Inoltre, sono un alimento con poche calorie, adatto a chi segue una dieta.