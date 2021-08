Quando arriva il conto del dentista è sempre un salasso. E non ce ne vogliano questi preziosi medici perché spesso la causa dei costi alti siamo noi con le nostre cattive abitudini. I consigli per avere denti sani sono sempre quelli: lavarli con cura e costantemente, usare il filo interdentale e il collutorio. E poi tanto dipende dalla nostra alimentazione ancora una volta. Sfatiamo però un tabù perché non sono solo zuccheri e caramelle a rovinare i denti ma anche questi 3 alimenti inseriti a sorpresa nella lista degli alleati delle carie.

Attenzione alle bevande acide

Molti sportivi non sanno che integratori e bibite energetiche sono ricche di acidi e zuccheri che possono intaccare lo smalto dei denti. Non solo perché c’è spesso anche un alto contenuto di caffeina e tutti questi ingredienti formano un mix pericoloso per la formazione delle carie. Quando infatti col tempo gli acidi c accumulano sui denti ne ero dono letteralmente lo smalto. Così come accade che gli zuccheri si trasformano nella bocca in acidi a loro volta andando ad aggredire i denti, indebolendoli.

Non sono solo zuccheri e caramelle a rovinare i denti ma anche questi 3 alimenti

Capita molto spesso proprio in questo periodo, col caldo che ci tormenta, di masticare con gusto dei cubetti di ghiaccio. Soprattutto quelli che accompagnano gli aperitivi e sono particolarmente gustosi e rinfrescanti. Errore gravissimo perché il ghiaccio può andare a intaccare lo smalto dei denti, privandoli di una barriera difensiva. Allo stesso modo, come suggeriscono gli stessi dentisti, ricordiamo ai nostri bambini di evitare di aprire i sacchetti di patatine e merendine con i denti. E a proposito di cibi non propriamente salutari ecco gli alimenti che mangiamo tutti i giorni, ma che dovremmo eliminare per stare meglio.

Che bontà certe torte ma attenzione ai denti

Se si ha sempre voglia di cioccolato, vuol dire che manca uno specifico minerale ma attenzione a non esagerare perché fa male ai denti. Pochi sanno che alcune torte sono più pericolose per i nostri denti di tante altre. Un esempio su tutte? La meravigliosa e gustosissima Sacher, tentazione unica, ma terribile alleata delle carie. La spiegazione semplice sta nel fatto che le torte più appiccicose e con le farciture di marmellata e cioccolato formano delle paludi in cui si impantanano i nostri denti. Tutti gli alimenti che si attaccano con facilità ai nostri denti, bloccandosi tra questi e le gengive, fanno infatti da ponte agli zuccheri che vanno ad assalire lo smalto. Essendo anche i più difficili da rimuovere, dovremmo consumarli il meno possibile e portarci dietro un kit per il lavaggio dei denti in modo da intervenire velocemente a salvaguardia della salita della bocca.

