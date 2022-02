Mancano pochi giorni per il Carnevale e in ogni famiglia si iniziano i preparativi per festeggiare al meglio questi giorni giocosi e sereni. Una di queste tradizione che di certo non può mancare è la preparazione della lasagna al forno, leggera e sempre più buona grazie ad un ingrediente segreto.

Oltre a questa spettacolare tradizione culinaria, non possiamo di certo dimenticarci delle indiscusse e buonissime chiacchiere che si possono preparare anche con solo 2 ingredienti e in 5 minuti. Ma non finisce qui, perché le ricette che si possono sperimentare per quest’occasione sono davvero tante, come questa che scopriremo di seguito che sta facendo impazzire tutti.

Nessun fritto per questa ricetta tradizionale e gustosa tutta da assaporare

Durante queste feste quasi nessuno bada alla linea. Questo non vuol dire che bisogna promuovere cibo grasso come quello fritto che solitamente è più veloce e saporito. Ecco perché quest’anno si riscoprono i vecchi sapori, come per questa famosissima torta a base di semolino e ricotta al profumo di agrumi.

Stiamo parlando per l’appunto di un dolce che si scioglie in bocca come una mousse e non sono le chiacchiere, ma il migliaccio.

Ingredienti

250 gr di latte;

150 gr di acqua;

100 gr di semolino;

125 gr di ricotta di pecora;

100 gr di zucchero semolato;

1 limone;

2 uova;

1 arancia;

20 gr di burro;

1 bustine di vanillina;

1 cucchiaino di acqua millefiori o di fiori d’arancio (facoltativo);

pezzettini di cedro o arancia candita (facoltativo).

Non sono le chiacchiere questo dolce di Carnevale cotto in forno che sta facendo impazzire tutti

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo una pentola ben capiente e versare il latte, 30 gr di zucchero, una noce di burro, la bustina di vanillina e le bucce di metà arancia e metà limone. Quando si va a tagliare la buccia degli agrumi, bisogna fare attenzione a non asportare anche la parte bianca amara.

Inserire il pentolino sul fuoco a fiamma moderata e girare fino a quando tutti gli ingredienti non saranno ben amalgamati. Arrivati a questo punto, abbassare la fiamma al minimo e aggiungere il semolino a pioggia, girando continuamente il composto per non creare grumi.

Dopo pochi secondi si formerà una crema ben compatta. Adesso eliminare le bucce degli agrumi e versare tutto in un recipiente, coprire con pellicola per alimenti e lasciar raffreddare.

Intanto, passare agli altri ingredienti. Con l’aiuto delle fruste elettriche, montare a neve le uova con lo zucchero e poi aggiungere il restante delle bucce degli agrumi grattugiate. Successivamente prendere la ricotta che dovrà essere passata con un passaverdure per renderla ben pannosa e aggiungere al composto.

Passare al primo composto con il semolino, oramai freddo ed aggiungerlo a quest’ultimo sempre utilizzando le fruste elettriche ed aggiungere anche l’aroma di millefiori.

Adesso non resta che prendere una tortiera, imburrarla ed infarinarla e versare il nostro dolce che dovrà essere infornato per circa 30 minuti a 180°C. Quando sarà ben cotto, lasciarlo raffreddare prima di servirlo.

