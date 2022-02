Come ogni anno sta per tornare il Carnevale.

Questa festa di origine pagana viene spesso accostata al mondo cattolico cristiano.

Ogni anno cade in un giorno diverso: inizia nove domeniche prima di pasqua e con la sua conclusione si apre la quaresima.

Il Carnevale è sempre stato visto come una settimana di festeggiamenti e di bagordi in cui la parola d’ordine è divertimento. Mascherarsi da bambini era d’obbligo e nel nostro Paese una tradizione che dura negli anni è quella di far sfilare carri a tema.

Ma oltre alle maschere noi italiani abbiamo una tradizione culinaria di tutto rispetto quando si parla del Carnevale.

I dolci di Carnevale

Di sicuro il dolce più diffuso sono le chiacchiere, o bugie, o cenci.

Che dir si voglia ed indipendentemente da come li chiamiamo, questi rettangoli di pasta fritta spolverati di zucchero a velo vanno per la maggiore.

Quest’anno però non sono le chiacchiere o gli struffoli bensì un altro il dolce di cui forse non avete sentito mai parlare che vi conquisterà.

Come ogni festa e tradizione che si rispetti, non sarebbe tale se non avessimo un menù per festeggiare.

Oltre a ravioli e polpette al sugo, il Carnevale porta con sé una grande varietà di fritti che variano da regione a regione.

È assicurato che queste palline soffici e fragranti entreranno nella vostra top 10 di Carnevale.

Non sono le chiacchiere o gli struffoli ma è questo il fritto da mangiare a Carnevale in Italia

Stiamo parlando dei ciciarelli.

Questo fritto tipico molisano non ha niente da invidiare ai più famosi struffoli napoletani.

La differenza principale sta nel fatto che i ciciarelli vengono mangiati anche senza miele. Se invece gradiamo, la ricetta originale prevede di colarne un po’ direttamente sulle nostre palline dentro la ciotola, senza cottura.

Sono più grandi e più morbidi, non croccanti come la cicerchiata e senza aggiunta di codine di zucchero a decorazione.

Per avere dei ciciarelli gustosi e soffici avremo bisogno di:

2 uova

2 cucchiai d’olio

Latte (2 cucchiai)

4 cucchiai di zucchero

Circa 250 grammi di farina

Mezza bustina di lievito per dolci

Miele a piacimento

Il segreto di questo dolce è che l’impasto deve rimanere piuttosto appiccicoso.

Per questo, non dobbiamo farci tentare dall’aggiungere farina, altrimenti rischiamo che i ciciarelli siano troppo duri.

Uniamo le uova, l’olio, il latte e lo zucchero, poi aggiungiamo la farina ed infine il lievito. Impastiamo fino ad avere un composto morbido e leggermente appiccicoso, aiutandoci con un po’ di farina se si attacca troppo. Formiamo dei serpenti di pasta e, come per gli gnocchi, tagliamo dei pezzetti grandi come un chicco d’uva. Per finire, friggiamo in olio di arachidi ben caldo girando i ciciarelli di tanto in tanto.

Quando sono belli dorati, sono pronti e possiamo scolarli e farli riposare in una ciotola con della carta assorbente.

Adesso non ci resta che decidere se volerli addolcire con un po’ di miele o mangiarli così, come popcorn.