C’è poco da fare, quando il nostro obiettivo è fare bella figura in cucina, non c’è contorno migliore delle patate. Grazie al loro gusto e sostanza e alla loro estrema versatilità, le patate si confermano sempre un’ottima scelta per fare contenti i nostri commensali. Che siano le classiche patatine fritte da accompagnare ad un panino o delle gustose patate al forno per secondi di carne e di pesce, nulla batte le patate. Eppure, per dare un pizzico di innovazione ai fornelli, oggi vogliamo svelare una ricetta per delle patate diverse dal solito ma davvero indimenticabili.

Infatti non sono fritte né al forno queste patate croccanti fuori e morbide dentro facili e gustose a cui sarà impossibile resistere.

Facili da preparare, difficili da dimenticare

Per preparare le nostre patate mixeremo 2 tipi di cottura. Infatti prima le patate saranno lessate per poi essere passate in padella. Ma vediamo come farlo. Per dare vita ad un delizioso contorno ci serviremo di patate di piccole dimensioni, meglio ancora se novelle. Puliamo con cura le patate rimuovendo la terra in eccesso per poi lasciarle intere e con la buccia.

In una pentola mettiamo a scaldare dell’acqua e quando bollirà verseremo le patate al suo interno.

Data la piccola dimensione le patate saranno pronte in circa 10 minuti. Infatti queste non dovranno essere totalmente cotte quando saranno tolte dall’acqua, ma semplicemente ammorbidite.

Quando le patate avranno raggiunto la giusta consistenza, utilizzeremo il fondo di un bicchiere o di una tazza per schiacciare le patate. Svolgiamo quest’operazione con delicatezza per evitare che le patate si disgreghino completamente.

Una volta schiacciate le patate avremo ottenuto dei dischetti di patate lesse con la buccia che renderemo croccanti in padella.

Per fare questo mettiamo a scaldare dell’olio in una padella insieme ad un rametto di rosmarino.

Quando l’olio sarà ben caldo procediamo ad adagiare le patate in padella lasciandole cuocere circa 4 minuti per lato. Questa cottura consentirà alle patate di rimanere morbide all’interno ma allo stesso tempo di avere un’irresistibile crosticina esterna.

Quando le patate saranno cotte le toglieremo dalla padella per poi condirle con sale e pepe e portare in tavola un piatto che sarà divorato in men che non si dica.

