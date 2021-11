Questo è il periodo dell’anno in cui la ricerca del tepore è di primaria importanza. Si preferiscono capi più pesanti, cappotti in lana o giubbini. Il cibo che si mangia è più sostanzioso ed energetico. Quando, poi, arriva la sera, fa piacere preparare qualcosa di caldo. Si possono utilizzare verdure, ortaggi e i legumi. Tra i prodotti che possiamo usare in questa stagione ci sono i broccoli e i carciofi, in mancanza vanno bene anche surgelati. In questa ricetta andremo ad utilizzarli per un passato.

I broccoli contengono molte vitamine e sali minerali. La vitamina C, ad esempio, combatte le infezioni e rafforza le difese immunitarie. La vitamina A è utile per la pelle e la salute della vista; inoltre, la vitamina K è di supporto alla coagulazione del sangue e il metabolismo è favorito dalle vitamine del gruppo B. In generale, il broccolo è ricco di antiossidanti e potrebbe svolgere anche un ruolo nella prevenzione del tumore.

Anche i carciofi sono molto importanti per mantenerci in salute. Fonte di antiossidanti che contrastano i dannosi radicali liberi e di vitamine del gruppo B utili per il metabolismo, favorirebbe pure la diuresi. Il carciofo, inoltre, essendo ricco di fibre, di cinarina e altri elementi, aiuterebbe a ridurre il colesterolo in circolo, mentre il ferro è utile per la produzione dei globuli rossi.

Non soltanto zucca e patate questo delicato passato di broccoli e carciofi depurativo e antiossidante è un vero toccasana

Uniamo questi alimenti salutari in una gustosa pietanza.

Passato di broccoli e carciofi

500 g di broccoli;

2 carciofi;

1 patata;

uno scalogno;

una costa di sedano;

semi di sesamo e di girasole;

sale e pepe;

olio d’oliva;

pane integrale.

Per il brodo vegetale, utilizzare gli scarti delle verdure insieme a una cipolla e una carota, altrimenti va bene un dado vegetale, possibilmente bio. Una volta pronto il brodo, filtrarlo. Pulire i broccoli, i carciofi, il sedano e sbucciare la patata. Tagliare a pezzetti e mettere da parte. Rosolare in una casseruola lo scalogno con un po’ di olio d’oliva. Dopo, aggiungere le verdure e coprire, ma non del tutto, con del brodo vegetale. Lasciare cuocere per una ventina di minuti. A fine cottura, aggiungere un pizzico di sale e di pepe e frullare. Nell’impiattamento unirvi delle fette di pane integrale tostato e una manciata di semi.

Non soltanto zucca e patate questo delicato passato di broccoli e carciofi depurativo e antiossidante è un vero toccasana. Basta davvero poco per preparare una cena saporita e salutare.