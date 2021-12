Con l’arrivo del Natale non possiamo fare a meno di chiederci quale sia il dolce che prepareremo quest’anno per il cenone. Di sicuro non possiamo mica essere troppo scontati: allora non soltanto tiramisù e torta di mele, per Natale cuciniamo tutti questo dolce semplice e gustoso che saprà farci fare una fantastica figura.

Gli ingredienti necessari alla nostra ricetta

Per l’impasto

90 g di farina 0;

30 g di cacao;

4 uova;

150 g di zucchero semolato;

sale.

Per la farcitura

20 g di farina 0;

30 g di amido di mais (maizena);

80 g di cioccolato al latte;

un cucchiaio di cacao amaro;

60 g di zucchero;

700 ml di latte.

Per la copertura

200 g di cioccolato fondente;

200 ml di panna fresca.

Per iniziare foderiamo una placca con della carta da forno e ungiamola tutta per bene con il burro fuso, spolveriamoci sopra un po’ di farina. Prendiamo poi una ciotola capiente e sbattiamoci le uova unendole poi allo zucchero e a un pizzico di sale. Montiamo il tutto con delle fruste elettriche fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro.

Mischiamo per bene la farina assieme al cacao e setacciamo il tutto sul composto di uova mescolando con una spatola dal basso verso l’alto. Versiamo poi il composto sulla placca livellando con la spatola fino ad ottenere uno spessore di 1 cm. A questo punto, trasferiamo la placca in forno già caldo a 220 °C e lasciamola cuocere per 7 minuti.

Mentre la pasta cuoce, prepariamo su un piano da lavoro uno straccio pulito, inumidito e spolverato con metà dello zucchero. Sforniamo la placca, leviamo la pasta cotta e rovesciamo il tutto direttamente sul canovaccio. Spolveriamo la superficie della pasta con il resto dello zucchero e poi arrotoliamo l’impasto aiutandoci con il canovaccio. Lasciamo poi tutto a raffreddare per almeno un’ora.

Passiamo ora alla farcitura

Per quanto riguarda la farcitura, tagliamo il cioccolato a scaglie, setacciamo la farina, il cacao e l’amido di mais unendo tutto assieme. Aggiungiamo lo zucchero, versiamo il latte a filo e mescoliamo bene con un mestolo portando ad ebollizione e facendo cucinare per 4 minuti. Una volta addensata la crema, versiamola in una ciotola e copriamone la superficie con della pellicola alimentare per farla raffreddare.

Per la copertura, facciamo scaldare la panna e uniamo il cioccolato fondente mescolando con la frusta a mano. Una volta ben amalgamata, mettiamola in una ciotola e lasciamo a raffreddare.

Infine, srotoliamo il rotolo di pasta e spalmiamoci sopra la farcitura lasciando un po’ di spazio sui lati. Arrotoliamo il tutto, fermiamo la superficie con la copertura e, usando i rebbi della forchetta, disegniamo dei solchi simili alla corteccia del legno. Conserviamo il tronchetto in frigo e serviamolo freddo.

