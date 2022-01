Se trattate con cura, le magliette di cotone possono avere una lunga vita in nostro possesso. Anche quando non le mettiamo più per uscire, possono tornare utili per altre funzioni. Possiamo ad esempio usarle per l’allenamento, come pigiama, quando lavoriamo in giardino, o quando diamo le tinte. Ma se una maglietta è proprio giunta al termine della sua vita come capo di vestiario, non per questo va gettata via. Può ancora tornare utile in molti modi.

Non soltanto stracci, ecco tre idee di riciclo ingegnosissime per le vecchie magliette utili in casa e nel giardino

Quando una maglietta è ormai sbiadita, sgualcita e piena di buchi, molti adottano una soluzione drastica: trasformarla in uno straccio per la polvere. Certamente questa è una buona idea, in quanto le magliette di cotone sgualcite sono molto morbide e possono diventare degli ottimi stracci. Ma questo non è l’unico uso che si può fare delle nostre vecchie magliette. Esistono altre soluzioni. Non soltanto stracci, ecco tre idee di riciclo ingegnosissime per le vecchie magliette, utili in casa e nel giardino.

In giardino usiamole per legare le piante

Chi ha un orto sa bene che spesso domare le nostre piantine può essere un’impresa. Pomodori, zucchine, melanzane e molte altre piante hanno spesso bisogno di supporti a cui essere ancorate. Ma c’è un problema: i fili troppo rigidi e duri rischiano di ferire le piante. Per questo, molto meglio coccolarle con morbide legature di cotone. Le vecchie magliette sono perfette per questo scopo. In particolare, possiamo tagliare le maniche in tanti anelli e poi aprirli per avere pronti in pochi secondi dei morbidi legacci per le verdure dell’orto. Le nostre piantine ci ringrazieranno.

Facciamo la gioia dei nostri amici a quattro zampe

Le vecchie magliette hanno un altro uso geniale: possono diventare delle perfette lenzuola per i nostri amici a quattro zampe. In particolare, i cani saranno felicissimi di dormire su una nostra vecchia maglietta, specialmente se conserva il nostro odore. Utilizzando le magliette come lenzuola, non dovremo lavare così spesso la cuccia di fido, e potremo cambiarle frequentemente in modo da donare ai nostri animali un letto sempre pulito.

Possono diventare arte

Se abbiamo hobby creativi, le vecchie magliette sono fonte inesauribile di ispirazione. Possiamo usarle per creare braccialetti, borse, vestiti per i nostri animali e mille altre cose. L’unico limite sarà la nostra fantasia.

Ma le magliette di cotone hanno anche un altro uso utilissimo: sono particolarmente adatte per la pulizia di vetri e specchi. Ecco come utilizzarle.