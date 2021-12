Il Natale si avvicina e iniziamo a capirlo perché in tv o al supermercato cominciano le pubblicità di pandori e panettoni. Tutti attendiamo questa festa con in mente le goloserie che mangeremo. Questi due dolci sono parte di una tradizione ormai consolidata in Italia. Ecco perché ogni anno cerchiamo di accaparrarci il migliore.

In un articolo passato, infatti, avevamo cercato di capire come risparmiare comprando i migliori panettoni semplicemente andando al supermercato. Ma se quest’anno fossimo in vena di qualcosa di diverso? Senza rompere totalmente con la tradizione, oggi presentiamo una ricetta diversa da portare in tavola per il cenone. Non soltanto il solito tiramisù e panettone, questo è il cremoso dolce natalizio alle mele che fa impazzire chiunque.

Si tratta di una ricetta veloce e molto facile da preparare. Con pochi ingredienti genuini, farà gioire le papille gustative di chiunque si trovi a tavola. Continuiamo la lettura per svelarne la ricetta.

Ingredienti per un dolce al cucchiaio strepitoso

La ricetta che tutti stavamo aspettando è una rivisitazione del tiramisù in chiave light. Restano i savoiardi tra gli ingredienti principali, mentre altri vengono sostituiti con un risultato spettacolare senza nessun rimpianto per la tradizione.

Gli ingredienti sono:

1 pacco di savoiardi; 300 g di ricotta di pecora (più leggera); 1 tazzina di caffè; mezzo limone; mezzo cucchiaino di bicarbonato; 4 mele; cacao amaro o cannella; 3 cucchiai di miele.

Iniziamo sbucciando le mele e tagliandole a dadini abbastanza piccoli. Spremiamo il mezzo limone e irroriamo le mele tagliate, aggiungendo anche il bicarbonato e 1 pizzico di sale. Versiamole in una padella e cuociamole aggiungendo il miele. A questo punto frulliamole per creare una crema.

Ora aggiungiamo la ricotta alla purea di mele. Possiamo scegliere di aggiungere anche un pizzico di cannella. Montiamo il tutto con delle fruste fin quando l’impasto non risulti soffice. A questo punto prendiamo i savoiardi. Prepariamo una pirofila rettangolare abbastanza larga dove impiattare il tiramisù.

Cominciamo a bagnare delicatamente i savoiardi nel caffè creando il primo strato. Sovrapponiamo la crema e poi ancora i savoiardi. In questo modo cerchiamo di riempire tutta la teglia creando almeno 3 strati. Terminiamo il tutto con uno strato di crema e spolveriamo con cannella o cacao amaro.

