Non soltanto evitare dolci e scegliere un piatto piccolo, ma questi i consigli preziosi per mantenere la linea durante le festività

L’aumento di peso durante le festività è una preoccupazione comune per molti. Queste occasioni possono incoraggiare il consumo di cibi ricchi di calorie e indurre a un comportamento più sedentario. Potrebbe non sembrare molto, ma la maggior parte delle persone non riesce sempre a perdere i chili presi in questi archi di tempo. Pertanto, le festività, indipendentemente dal periodo dell’anno, possono essere uno dei maggiori fattori che contribuiscono all’aumento di peso totale nell’arco dell’anno.

L’aumento di peso durante le vacanze, però, non è inevitabile. Evitare dolci è già un buon punto di partenza. E considerando che le cene alle quali siamo invitati sono numerose, usiamo un piatto più piccolo per controllare le porzioni. Questo perché le persone tenderebbero a consumare porzioni più grandi servendosi di piatti grandi.

Quindi, seguire alcuni preziosi consigli potrebbe aiutarci ad evitare l’aumento di peso durante le tanto attese festività natalizie.

Non soltanto evitare i dolci e scegliere un piatto piccolo, ma questi i consigli preziosi per mantenere la linea durante le festività

Se siamo noi a cucinare, modifichiamo le nostre ricette. I prodotti casalinghi ipercalorici sono una delle principali cause di aumento di peso durante le vacanze. Tuttavia, possiamo ridurre il contenuto calorico delle ricette in molti modi. Usiamo per esempio metodi di cottura come la cottura al forno, al vapore o alla griglia invece della frittura. Oppure aggiungendo ai nostri piatti la frutta secca al posto delle gocce di cioccolato. O ancora condiamo le pietanze con erbe e spezie al posto di olio e creme. Un’altra preziosa idea sarebbe sostituire la crema di formaggio, panna acida e maionese con yogurt greco oppure, infine, aromatizziamo le bevande e le macedonie con limone o lime appena spremuto piuttosto che con lo zucchero.

Cerchiamo non soltanto di stare attenti a quello che mangiamo, ma anche di dormire a sufficienza. La privazione del sonno, abbastanza comune durante le vacanze, potrebbe causare un aumento di peso. Questo perché coloro che non dormono abbastanza tenderebbero ad essere più affamati, consumerebbero più calorie e farebbero meno esercizio. La restrizione del sonno potrebbe aumentare i livelli dell’ormone della fame, portando infine a un apporto calorico più elevato.

Piccole accortezze

Infine, cerchiamo di ridurre gli assaggi mentre prepariamo i nostri manicaretti o mentre vediamo altri cimentarsi nella preparazione di prelibatezze. Assicuriamoci di non avere fame mentre siamo in cucina poiché è molto più facile esagerare con l’assaggio quando lo stomaco brontola.

Quindi non soltanto evitare i dolci e scegliere un piatto piccolo, ma questi i consigli preziosi per mantenere la linea durante le festività. E anche se mantenere gli obiettivi di peso può essere scoraggiante durante le festività, questi suggerimenti e trucchi possono aiutarci a mantenerci sani, felici e consapevoli del peso durante anche questo periodo dell’anno. Oltre a questi preziosi consigli però, è sempre bene cercare in restare in movimento facendo un pochino di esercizio fisico.