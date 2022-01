Di solito, le verdure servono per accompagnare i secondi piatti. Ogni stagione ci offre un’infinità di ortaggi tra i quali poter scegliere. Altrettanto numerose sono le modalità in cui li possiamo portare in tavola. Basti pensare già solo al fatto che molte verdure possono essere consumate sia crude che cotte. I finocchi, ad esempio, sono molto sfiziosi in insalata. Tagliati a fettine sottili e conditi con olio e sale. Tuttavia, diventano irresistibili in questa versione dal morbido cuore filante.

La tradizione gastronomica italiana è ricchissima e ci offre un ricettario pressoché infinito da cui trarre ispirazione. Possiamo usare le verdure anche per realizzare sughi con cui condire la pasta o per farcire golose torte salate. Ad esempio, questa torta salata alla zucca costa poco ed è perfetta come antipasto. Inoltre, molte verdure si prestano per essere fatte ripiene. In tal caso, diventano un gustosissimo piatto unico.

Di solito, soprattutto in estate, si fanno i peperoni e le melanzane ripiene. Ma anche in inverno le occasioni non mancano.

Infatti, non soltanto carciofi e pomodori, ecco come preparare le cipolle ripiene al forno per una cena ricca di gusto.

Nelle prossime righe andremo a spiegare come preparare le cipolle ripiene.

Ingredienti per 4 dosi

4 cipolle grandi bianche o gialle;

120 g di patate;

100 g di spinaci bolliti e strizzati;

100 g di zucchine;

50 g di carote;

120 g di funghi tipo champignon;

50 g di formaggio grattugiato;

1 uovo;

prezzemolo q.b.;

qualche foglia di alloro;

olio q.b.;

sale q.b.;

pangrattato q.b.

Procedimento

Per prima cosa, pulire le cipolle eliminando la buccia e lo strato più esterno, quindi metterle a cuocere in una pentola con abbondante acqua e le fogli di alloro (l’ideale sarebbe utilizzare la vaporiera). Di media, servirà una decina di minuti; nel frattempo, preparare tutti gli altri ingredienti che serviranno per il ripieno: mondare le varie verdure e ridurle a tocchetti; una volta cotte le cipolle, dividerle a metà e, aiutandosi con un cucchiaio, rimuovere delicatamente la parte centrale. Dovremo rimanere con dei gusci di circa 1 cm di spessore; a questo punto, in una padella, far scaldare dell’olio e unirvi tutte le altre verdure (eccetto gli spinaci che bolliremo a parte). Unire anche l’interno delle cipolle tagliate a striscioline; far cuocere per 15 minuti circa; una volta cotte le verdure, farle raffreddare e versarle in una ciotola; aggiungere l’uovo, il prezzemolo tritato e il formaggio grattugiato; amalgamare bene con un cucchiaio di legno e aggiustare di sale; a questo punto, riempire con la farcia i gusci di cipolla; sistemarli sulla placca del forno rivestita con carta da forno; spolverizzare con il pangrattato e irrorare con un giro d’olio; far cuocere in forno statico già caldo a 220 °C per 12 minuti circa.

