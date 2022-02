La pensione è il momento in cui chi ha lavorato duramente per tutta la vita dovrebbe potersi godere un meritato riposo. Purtroppo però, spesso i soldi che riceviamo non sono sufficienti a fare una vita dignitosa in molte zone di Italia. Chi riceve una pensione modesta, spesso ha difficoltà ad arrivare a fine mese. Ma i pensionati hanno un vantaggio rispetto alla maggior parte dei lavoratori: possono spostarsi dove vogliono. E in molte città facenti parte dell’Unione europea, il costo della vita è più basso che in Italia. E per di più, il clima è più mite e il mare a pochi metri. Anche con una pensione di circa 800 euro, si può vivere bene senza farsi mancare nulla. Vediamo quindi tre città europee sul mare dove andare in pensione con pochi soldi e vivere bene.

Se non ci piacciono Balcani ed Europa dell’Est abbiamo molte alternative

Molti suggeriscono ai pensionati di spostarsi nei paesi balcanici o nell’Europa dell’Est. Sicuramente è vero che Paesi come la Serbia, l’Albania, la Bulgaria o la Romania sono molto meno cari dell’Italia. Ma hanno un problema: il clima rigido. Gli inverni in Europa dell’Est e nei Balcani possono essere freddissimi. Dunque, dove possiamo andare per goderci la pensione in un posto vicino al mare dal clima temperato? Ecco tre idee.

Non soltanto Balcani, svelate le tre città europee sul mare dove i pensionati vivono bene con 800 euro al mese

Facciamo le valige, perché vivere con pochi soldi in una località di mare in Europa non è un sogno, anzi è perfettamente realizzabile.

Chania, Creta

Chania è la seconda città più grande dell’isola di Creta, nel Mediterraneo. Il clima qui è meraviglioso tutto l’anno e le bellezze storiche, naturali e artistiche sono da mozzare il fiato. Per di più, l’isola di Creta è molto ben collegata con l’Italia, con voli diretti da molte città. In media il costo della vita a Chania è il 30% più basso rispetto a Roma. Gli affitti costano il 70% in meno rispetto a Milano.

Patrasso, Grecia continentale

La splendida e antica città di Patrasso si trova proprio sul mare ed è uno dei principali porti turistici del Mediterraneo. Vicinissima a molti siti di interesse, con spiagge a pochi passi, e molto ben collegata con l’Italia. I beni di prima necessità costano il 40% in meno che da noi.

Porto, Portogallo

Non soltanto Balcani, svelate le altre città dove trasferirci per goderci la pensione. Se ci piace un clima più frizzantino ma sempre temperato, dirigiamoci certamente a Porto, in Portogallo. A differenza che a Lisbona, qui i prezzi degli affitti sono rimasti bassi. Si spende fino al 50% in meno che in Italia. Insomma, abbiamo l’imbarazzo della scelta se ci piace il mare e abbiamo pochi soldi a disposizione.

