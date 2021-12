Nelle sere invernali, seduti sul divano, a volte viene voglia di bere qualcosa. Possiamo scegliere tra cioccolata calda, tisane dalle proprietà particolari, oppure un goccio di liquore da sorseggiare magari con amici. Ce ne sono di tutti i tipi, da bere anche alla fine del pasto come digestivi, specialmente gli amari e il limoncello. Tra i liquori della tradizione siciliana, ad esempio, c’è il rosolio. Nell’articolo “Come preparare uno squisito liquore e due aperitivi con pochi ingredienti” abbiamo visto come se ne prepara uno con i “bastarduna”. Tra tanti altri, sono molto buoni anche quelli con la frutta secca, tipo le nocciole e il pistacchio. Questo frutto è molto apprezzato ovunque per il gusto e anche le sue proprietà e si usa molto nella pasticceria siciliana. Dai pistacchi si ricava uno squisito liquore. Vediamo come.

Non soltanto amari e limoncello, questa crema di liquore fatta in casa stupirà gli ospiti e farà leccare i baffi

Crema di liquore al pistacchio

Ingredienti

250 g di crema di pistacchi;

200 ml di panna liquida;

250 ml di latte intero;

80 g di zucchero;

80 ml di alcool a 95 gradi.

Preparare una bottiglia di vetro con tappo a chiusura ermetica o a vite già sterilizzata (vedremo in seguito come fare). Ora, in un pentolino versare i 200 ml di panna con i 250 ml di latte intero e lo zucchero. Mescolare bene e mettere sul fuoco, girando con un cucchiaio di legno. Dopo qualche minuto aggiungervi la crema di pistacchi. Quando la miscela raggiunge l’ebollizione, spegnere la fiamma e versare nel pentolino l’alcool. Mescolare bene la crema di liquore e dopo qualche minuto versarla con l’aiuto di un imbuto nella bottiglia di vetro. Appena si sarà raffreddata si potrà conservare in frigo per essere gustata dopo due giorni. Non soltanto amari e limoncello, questa crema di liquore fatta in casa stupirà gli ospiti e farà leccare i baffi.

Come sterilizzare le bottiglie di vetro

I liquori si conservano bene nel vetro. Se abbiamo una bottiglia già usata oppure nuova, sarebbe meglio pulirla bene con acqua e sapone e poi aceto, all’interno e all’esterno, e dopo procedere alla sterilizzazione. Un metodo semplice consiste nel metterla in una pentola con dell’acqua che la ricopra, poi accendere il fuoco, far passare qualche minuto dall’ebollizione e poi spegnere. La bottiglia si potrà prendere con una presina pulita e sarà lasciata ad asciugare su uno strofinaccio.