Febbraio è un mese particolare, perché le giornate sono ancora piuttosto fredde e il tempo incerto. Con gli ortaggi di stagione possiamo realizzare ricchissime minestre e zuppe salutari.

Tra le verdure più diffuse in questo periodo ci sono i broccoli. Poco amati soprattutto dai bambini, in realtà i broccoli possono rendere speciali moltissimi piatti. A volte basta soltanto una buona idea per trasformare i broccoli in un ortaggio che nessuno odierà più.

Proprio per questo motivo, oggi vogliamo suggerire una ricetta semplice, veloce ma ricca di gusto. Se cerchiamo un piatto diverso dal solito che possa scaldare le nostre giornate, abbiamo l’idea perfetta.

Chi vuole saperne di più, dovrà soltanto continuare a leggere questa ricetta.

Ingredienti

400 g di broccoli;

2 patate;

200 g di gorgonzola;

500 ml di brodo vegetale;

1 porro;

50 g di semi di lino;

25 g di burro;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Non solo zuppe e minestre, ecco come cucinare i broccoli in 15 minuti per combattere il freddo con un piatto avvolgente

Per preparare questa deliziosa crema, iniziamo dai broccoli. Laviamoli per bene e dividiamoli in cimette. Peliamo le patate, tagliamole a cubetti molto piccoli e tagliamo a rondelle il porro. Teniamo da parte una manciata di porri per decorare il piatto alla fine.

Mettiamo in un tegame il burro insieme alle patate, ai broccoli e ai porri e facciamoli insaporire per qualche minuto. Saliamo e pepiamo le verdure e, nel frattempo, manteniamo caldo il brodo. Aggiungiamolo alle verdure, copriamo il tegame e lasciamolo cuocere a fiamma vivace fin quando le verdure non saranno ben cotte.

A questo punto, spegniamo la fiamma e tagliamo il gorgonzola a pezzetti. Aggiungiamolo alle verdure ben calde e riduciamo il tutto in crema usando un frullatore ad immersione. Infine, aggiungiamo i semi di lino. Guarniamo con il porro a rondelle, un filo d’olio e serviamo ai commensali la nostra crema di broccoli.

Consigli

È importante tagliare le patate a cubetti quanto più piccoli possibile. In questo modo, ridurremo i tempi di cottura e il piatto si realizzerà in maniera davvero veloce.

Possiamo usare dei crostini per accompagnare non solo zuppe e minestre, ma anche questa sfiziosa e ricca crema di broccoli. Preparare i crostini è davvero semplice: bastano del pane raffermo e pochissimi minuti.

