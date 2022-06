Finalmente è arrivato per molti di noi il momento di prenotare le vacanze al mare. Vacanze che per tantissime persone saranno indimenticabili in quanto condivise con un fedele compagno a 4 zampe. Portare il cane in spiaggia, però, richiede grande attenzione sotto molti punti di vista. In primo luogo dobbiamo conoscere tutte le leggi e le ordinanze regionali che regolano la presenza di Fido sul litorale. In secondo dobbiamo fare particolare attenzione alla salute del cane. Perché non solo zecche e acqua salata rappresentano dei rischi da non sottovalutare. Ne esistono altri più nascosti e altrettanto pericolosi che è fondamentale conoscere.

La spiaggia è un paradiso di parassiti pericolosi per Fido

Molti di noi credono che gli unici parassiti pericolosi per il cane siano pulci e zecche. Insetti che proliferano da giugno in poi e da cui dobbiamo imparare a difendere l’animale.

In realtà la spiaggia è un vero e proprio campionario di insetti che potrebbero mettere a rischio il nostro compagno. Nella sabbia si nascondono zanzare e pappataci, potenziali veicoli di malattie gravi come la leishmaniosi. Ma soprattutto gli acari. Animaletti che di solito colpiscono la testa del cane, costringendolo a grattarsi e causando non pochi problemi al pelo.

Per questo motivo è fondamentale proteggere Fido con un buon antiparassitario prima di portarlo al mare.

Attenzione al pericolo dermatite

Un altro fattore a cui fare molta attenzione è l’acqua salata. E non soltanto se il cane la ingerisce. Il mix tra acqua salata e sabbia potrebbe rivelarsi estremamente dannoso per la pelle degli animali più sensibili causando patologie fastidiose come la dermatite.

Il consiglio è quindi quello di sciacquare il cane con abbondante acqua dolce dopo una giornata in spiaggia. Magari utilizzando anche uno shampoo delicato dall’azione emolliente.

Non solo zecche e acqua salata, ecco i pericoli nascosti se portiamo il cane in spiaggia e come proteggere la salute di Fido

Un pericolo spesso sottovalutato sia sul bagnasciuga che in acqua sono le meduse. Le meduse possono causare negli esseri umani fastidiosissime irritazioni cutanee. Ma per il cane potrebbero rivelarsi addirittura mortali se ne morde una. Per questo motivo è sempre bene non lasciarlo solo in acqua quando fa il bagno. Oppure tenerlo a debita distanza se ne troviamo una “spiaggiata” sulla riva.

Se nonostante tutto Fido viene a contatto con una di esse la strada obbligata è soltanto una. Quella di recarsi più velocemente possibile dal veterinario.

