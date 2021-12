Fra i tanti piatti tradizionali del nostro Paese c’è lo zampone con lenticchie, soprattutto a Natale. A volte però potrebbe essere troppo ripetitivo o potrebbe anche non piacere a tutti i commensali. Fortunatamente, sono tanti i piatti classici italiani che possono essere preparati facilmente. Magari, possiamo utilizzare la ricetta semplice del brodo per tortellini ideale da servire al pranzo di Natale secondo Barbieri. Oppure possiamo scegliere un piatto preparato quasi esclusivamente con l’utilizzo del forno. Insomma, non solo zampone e lenticchie, ma anche questo secondo di carne facile e succoso a pranzo o a cena.

Ingredienti

Filetto o sottofesa di manzo 1 kg;

vino bianco 50 g;

rosmarino 2 rametti;

olio extravergine d’oliva 40 g;

aglio 2 spicchi;

sale fino q.b.;

pepe nero q.b.

Quando dobbiamo scegliere la carne per il nostro arrosto bisogna innanzitutto considerare il taglio più adatto. In questo caso, probabilmente la scelta migliore è il filetto di manzo. Essendo poco grasso e con poco tessuto connettivo, il filetto ha il pregio di essere estremamente tenero. Questa è la scelta migliore soprattutto se a tavola abbiamo degli ospiti che hanno difficoltà a masticare. Comunque, un degno sostituto può essere anche la sottofesa di manzo.

Prima di tutto occupiamoci delle patate al forno che dobbiamo lavare, asciugare e sbucciare. Tagliamole a tocchetti piuttosto grandi e condiamoli in una ciotola con un giro d’olio, sale e pepe. Aggiungiamo delle foglie di rosmarino a piacere e l’aglio in camicia. Mescoliamo bene il tutto e trasferiamolo in una teglia. Mettiamo le patate in forno statico a 200 gradi per circa 20 minuti.

Passiamo alla preparazione della carne, da cui, prima di tutto, dobbiamo eliminare i tessuti bianchi più esterni. Questi infatti potrebbero diventare duri durante la cottura, rovinando la consistenza della carne. Aiutiamoci tirando questa sorta di lembo con le mani mentre lo rimuoviamo con un coltello affilato.

Con uno spago da cucina creiamo una rete attorno al pezzo di carne, tenendo la bella stretta. Cerchiamo di lasciare circa 1 cm di spazio fra un passaggio di spago e l’altro. A questo punto, massaggiamo la carne con sale e pepe e accendiamo una padella con un filo d’olio. Mettiamoci dentro la carne fino a farla dorare su ogni lato. In questo modo, abbiamo sigillato tutti i succhi al suo interno. Completiamo l’opera facendo sfumare la carne con il vino bianco fino a farlo evaporare.

Ora, trasferiamo la carne sulla teglia con le patate, creando uno spazio fra di esse. Prendiamo il sughetto rimasto in padella e versiamolo sopra la carne e inforniamo a 200 gradi. Dopo circa 35 minuti l’arrosto dovrebbe essere pronto. Estraiamolo dal forno e dopo qualche minuto eliminiamo lo spago. Non ci resta che affettare e servire.

