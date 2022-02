I nostri occhi sono una porta sul Mondo, come si suole dire. Ci permettono di accedere ad informazioni e di lavorare, ma anche di apprezzare l’arte e di metterci in contatto con gli altri. Per questo è molto importante curare la salute degli occhi e controllare la vista. I più comuni difetti della vista, miopia, presbiopia e astigmatismo, vengono solitamente corretti con occhiali e lenti a contatto. Molti fanno ricorso alla chirurgia rifrattiva anche se non è idonea a tutti. Quali rimedi naturali possiamo usare per migliorare la vista e proteggere gli occhi?

L’alimentazione e l’attività fisica

Un ruolo di primo piano spetta all’alimentazione, che dovrebbe prediligere un alto consumo di frutta e verdura per il contenuto di vitamine ed antiossidanti. In particolare vitamina A e luteina oltre a un apporto sufficiente di proteine. I più comuni superfood per il benessere degli occhi sarebbero carote, verdure a foglia verde, fegato e burro. Gli esperti consigliano non solo vitamine e antiossidanti ma anche di bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno e svolgere regolare attività fisica all’aria aperta. Gioverebbe in particolare ai bambini, che hanno la possibilità di spaziare con gli occhi sulle lunghe distanze prevenendo così la miopia. Vale inoltre la regola di prendersi delle pause dal PC e dagli altri dispositivi.

Non solo vitamine e antiossidanti ma anche altri rimedi naturali migliorerebbero la vista rendendo luminosi gli occhi

Un interessante dibattito riguarda il ruolo di specifici esercizi nella correzione di difetti oculari e nella rieducazione visiva. Il metodo Bates, ad esempio, si basa su tecniche di rilassamento oculare e su esercizi di movimento che migliorerebbero sensibilmente la vista. Non ci sono al momento convalide scientifiche su questi metodi ancora in fase sperimentale. Però alcuni benefici sono stati testati e riconosciuti. Una ricerca recente del Dipartimento di Optometria della Sankara Academy of Vision dimostrerebbe l’efficacia di alcuni esercizi nel ridurre l’affaticamento oculare e nel potenziare l’efficacia dei muscoli extraoculari. Migliorerebbero anche l’ossigenazione degli occhi e la lacrimazione.

Allenare gli occhi

Vediamo insieme alcuni esercizi di rilassamento più noti da fare in autonomia. Il primo si chiama palming e si esegue ponendo i palmi delle mani delicatamente sugli occhi chiusi. Mantenere la posizione per un minuto respirando profondamente. Eseguito due volte al giorno permetterebbe di rilassare la zona oculare. Il secondo prevede di disegnare con gli occhi il numero 8. Mantenendo il busto e il capo fermi bisogna immaginare di avere davanti un 8 e di percorrerlo con lo sguardo per la durata di 2 minuti. Rafforzerebbe la muscolatura degli occhi. Anche sbattere le palpebre è un utile esercizio per riposare la vista.

Per migliorare la messa a fuoco alzare il pollice all’altezza degli occhi e seguirlo con lo sguardo mentre si avvicina fino a circa 10 centimetri per poi allontanarsi di nuovo. Ripetere l’esercizio per 10 minuti. Sempre con il pollice alzato si può fare un esercizio di spostamento dello sguardo dal pollice a un punto posto a circa 5 metri di distanza. Lo sguardo va mantenuto per 5 secondi su ogni posizione. Ripetere per 2 minuti. In questo modo alleneremo i nostri occhi migliorando la messa a fuoco sia da lontano sia da vicino.

