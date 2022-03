Non solo vitamine contro la stanchezza fisica e mentale e la sonnolenza primaverile, ecco 1 integratore energetico che potremmo usare per un pieno di energie

La tanto attesa e amata primavera con i suoi profumi, colori e le sue fioriture e i suoi insistenti raggi di sole è alle porte.

E come ogni cambio di stagione che si rispetti porta con sé non solo una ventata di allegria, ma anche qualche cambiamento repentino di abitudini che il fisico non accetta con facilità.

Capita spesso infatti in questo periodo di sentirsi stanchi e spossati, un po’ fiacchi e di non avere le forze per affrontare i mille impegni e le belle giornate.

Non solo vitamine contro la stanchezza fisica e mentale e la sonnolenza primaverile, ecco 1 integratore energetico potente per un pieno di energie

Il cambio di stagione, infatti, tende a modificare i ritmi di vita e il corpo ne risente, presentando diversi sintomi, tra cui il più diffuso che è proprio la stanchezza. Una stanchezza caratterizzata da un forte senso di sonnolenza che spesso compromette anche le performace lavorative.

Dunque, per affrontare al meglio questo periodo di transizione potremmo ricorrere all’uso di qualche integratore specifico. Tuttavia prima di qualsiasi integrazione ricordiamo che è indispensabile rivolgersi al proprio medico curante.

L’integratore adatto alla primavera

Un integratore particolarmente energetico potrebbe essere quello a base di vitamine del gruppo B, nel quale sarebbe riscontrabile anche una buona percentuale di magnesio e potassio. Il magnesio, infatti, sarebbe in grado di agire contro la debolezza e l’irritabilità. Meglio ancora se al suo interno ci siano ingredienti come la pappa reale e il ginseng. Utili per contrastare la stanchezza fisica e mentale e per mantenere alta la concentrazione.

L’alleata della salute

Molto utili in caso di stanchezza anche delle integrazioni di vitamina C. Queste integrazioni aiuterebbero anche a rafforzare il sistema immunitario e sembrerebbero in grado di interferire positivamente anche sul ritmo sonno- veglia. In più una carenza di vitamina C potrebbe proprio causare sintomi come stanchezza, dolori muscolari e articolari ma anche depressione.

La vitamina C è anche assumibile attraverso l’alimentazione. In particolare i cibi più ricchi di vitamina C, sembrerebbero essere il kiwi, le arance, le fragole, ma anche il limone e le verdure a foglia verde.

Chicche di leggerezza

Per sentirsi più in forma e meno appesantiti e contrastare la stanchezza, dovremmo agire anche sull’alimentazione. Infatti meglio preferire cibi più leggeri e meno grassi, ricchi di vitamine e minerali come ad esempio le verdure. Ed accantonare i cibi più calorici utilizzati durante l’inverno.

Dunque non solo vitamine contro la stanchezza fisica ma anche questi preziosi alleati.

Lettura consigliata

Ecco cosa dovremmo mangiare la mattina per una colazione sana e bilanciata e un’esplosione di antiossidanti, vitamine e minerali pronta in 2 minuti