Pandoro e panettone saranno i dolci protagonisti delle tavole natalizie. Dall’aspetto semplice ma dal sapore laborioso queste due specialità italiane vanno accompagnate con degli ottimi vini e spumanti e in alcuni casi ancora meglio preferire le bollicine.

Due prelibatezze dolci ricche di gusto e calorie, che vanno consumate con piacere ma nelle giuste dosi per evitare di eccedere nelle calorie ingerite. La bella notizia è che tra pandoro e panettone la differenza calorica è quasi inesistente, tuttavia ecco alcune dritte su quanto e quando mangiarne.

Non solo vino e prosecco da abbinare a pandoro e panettone ecco come scegliere la bottiglia giusta per esaltarne il sapore

Destreggiarsi tra le bottiglie da portare in tavola non è semplice soprattutto se non si è degli esperti. Tuttavia ecco alcune dritte per una scelta oculata.

Pandoro e alcol

Il pandoro con il suo sapore di brioche al sentore di burro potrebbe sembrare difficile da abbinare. Tuttavia la scelta non è poi così ardua.

Infatti, un’idea per esaltarne il sapore potrebbe essere quello di abbinare al classico dolce Veronese un Moscato d’Asti, uno spumante dalla gradazione piuttosto bassa e con un prezzo contenuto.

Un altro abbinamento perfetto è quello tra pandoro e bollicine come ad esempio un gustoso Franciacorta. Il Franciacorta si distingue per il sentore di lievito e le sue note delicate di agrumi e frutta secca. Per esaltare il gusto del pandoro ancora meglio abbinarlo a vini passiti, che con la loro complessità organolettica si sposeranno benissimo con il sapore di questo prelibato dolce.

Cosa abbinare al panettone

Il panettone, tipico dolce milanese, è rinomato per il suo sapore semplice ma inconfondibile di uvetta e canditi. Per esprimere ancora meglio le sue note di gusto questo dolce lievitato va abbinato a bottiglie come il passito di Pantelleria.

Il passito infatti con i suoi profumi di frutta candita si sposa benissimo con il sapore deciso e profumato del panettone classico.

Se invece decidiamo di consumare panettoni al gusto cioccolato meglio abbinare i distillati come cognac o brandy.

Per essere impeccabili

Per una scelta impeccabile di vini spumanti e prosecchi da abbinare a pandori e panettoni è sempre bene tenere a mente che il sapore della bibita dovrà essere sempre più dolce rispetto al dolce che stiamo consumando. Tuttavia è importante anche evitare di consumare vini troppo dolci e preferire vini dolci ma con il giusto equilibrio di acidità.

Per tale motivo durante la scelta del prosecco sarà meglio mantenersi lontano dal prosecco di tipo brut per preferire qualcosa di più dolce e adatto.

Dunque, non solo vino e prosecco da abbinare a pandoro e panettone ecco come scegliere la bottiglia giusta per esaltarne il sapore.