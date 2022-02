Diciamo la verità: c’è chi approfitterà di San Valentino per fare una sorpresa al partner e chi, invece, non è un fan delle ricorrenze.

In effetti, non sta scritto da nessuno parte che sia un obbligo prenotare un weekend fuori porta o la cena in un ristorante di classe.

È pur vero che anche restando comodamente crogiolati nella solita routine domestica, non mancano di certo gli spunti per creare un’atmosfera romantica.

Si parte con una cenetta preparata con amore, magari cucinando i piatti preferiti dell’altro, per poi spostarsi sul divano e scegliere un film assieme.

Non rimarremo delusi, perché il catalogo di febbraio è molto variegato e soddisfa perfettamente le esigenze di chi non cerca la solita commedia romantica.

Dunque, non solo viaggi e ristoranti, ecco cosa guardare su Netflix per festeggiare il San Valentino in modo alternativo.

Marilyn ha gli occhi neri e Dalla mia finestra

Gli amanti del cinema italiano potrebbero puntare sulla coppia Stefano Accorsi – Miriam Leone, che ci regalano due personaggi particolari a cui è difficile non affezionarsi.

Che tipo di love story può nascere tra una bugiarda seriale e un cuoco che soffre di scatti d’ira?

E come reagiremmo, invece, se scoprissimo che qualcuno nutre dei sentimenti per noi ma a tal punto da diventare quasi ossessivo nei comportamenti?

Dalla mia finestra, tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice venezuelana Ariana Godoy, indaga proprio una storia di questo tipo.

Non solo viaggi e ristoranti, ecco cosa guardare su Netflix per un San Valentino romantico e passionale

Dopo il grande successo di Squid Game, cambio di rotta per la Corea, che punta su una trama per certi versi simile a quella di 50 sfumature.

Amore e guinzagli racconta la relazione sessuale di natura contrattuale tra due colleghi, decisi a provare insieme piacere e dolore: nascerà anche del sentimento?

Spazio, però, anche per chi cerca storie diverse dalle vicissitudini amorose con due storie ambientate all’epoca della seconda guerra mondiale.

Monaco: sull’orlo della guerra e La mia migliore amica Anna Frank

Il primo è un thriller geopolitico che spazia tra finzione e ricostruzione storica, raccontando di una conferenza del 1939 tra l’Inghilterra e la Germania nazista.

Sarà compito di due coraggiosi diplomatici far pervenire al primo ministro inglese alcuni documenti che testimoniano un’incombente minaccia per l’Europa: il Terzo Reich.

Nel secondo caso, è centrale il rapporto di amicizia tra Anna Frank e Hannah Goslar, dall’adolescenza ad Amsterdam alla deportazione nel campo di concentramento.

Basata su una storia vera, la vicenda narra della normalissima vita delle due ragazzine tra prime cotte e giochi, completamente stravolta dall’orrore della guerra.