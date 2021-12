Le feste natalizie sono ormai alle porte e le occasioni per sfoggiare abiti eleganti non mancano. Non solo la cena della Vigilia o il pranzo di Natale ovviamente, ma anche il Veglione di Capodanno. In queste occasioni c’è questa regola non scritta che quasi impone di indossare un vestitino o comunque una gonna. Pare che per alcuni sia sinonimo di eleganza e classe insostituibile.

Invece negli ultimi anni questa tradizione è stata sdoganata. Finalmente anche un bel pantalone può significare lusso e sofisticatezza. L’importante però non è solo scegliere il materiale giusto, ma anche il taglio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non solo vestitini e abiti lunghi, ecco il pantalone che sta spopolando per essere glam anche nelle feste

Abbiamo visto come i leggings hanno praticamente sostituito i pantaloni sartoriali e quelli con le pince. Sicuramente comodi e modellanti ma che non tutte possono vestire allo stesso modo. Infatti chi ha qualche forma in più tende a coprire i fianchi con maglie lunghe o vestiti chemisier.

Finalmente però tornano di tendenza questi incredibili pantaloni che valorizzano anche chi non ha un fisico longilineo. Anzi, grazie alla loro forma esaltano le forme e le rendono più armoniche. Stiamo parlando dei pantaloni a palazzo o anche chiamati wide leg. Questi pantaloni super snellenti sono ritornati in voga già dalla scorsa primavera. Classici neri con la vita alta, aderenti sui fianchi ma che già a metà coscia si allargano a palazzo.

Per queste festività indossiamoli anche sui toni del bianco o del grigio, meglio se con le paillettes.

Possiamo abbinarli ad una camicetta semplice con scollo a cuore oppure ad un top in seta. Completiamo l’outfit con un blazer avvitato e siamo pronte a conquistare tutti.

Il tocco che non può mancare

Se invece scegliamo un taglio più classico e un materiale caldo monocromo osiamo con il busto. Glitter o dettaglio volant effetto vedo non vedo e orecchini stratosferici. Attenzione alle scarpe però, questo pantalone slancia e rende più longilinea la figura. Ma solo con una scarpa con un tacco di almeno 7 centimetri. Una decolleté con tacco a spillo è la scelta da fare per una festa elegante. Ok a stivaletti o stivali modello a calza, ma evitiamo le ballerine che andrebbero ad abbassarci.

Quindi, non solo vestitini e abiti lunghi, ecco il pantalone che sta spopolando per essere glam anche nelle feste. Questa alternativa è perfetta anche per le più freddolose che avranno le gambe ben riparate. Se poi vogliamo il massimo del comfort possiamo abbinarci degli stivali modello cavallerizza. Li abbiamo amati a 20 e a 50 anni e ora tornano a spopolare questi stivali dallo stile unico.

Approfondimento

5 cose indispensabili da avere nell’armadio che dureranno anni e che ameremo sia a 20 che a 50 anni