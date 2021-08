Con gli anni che avanzano prendiamo sempre più coscienza di quanto sia importante fare attenzione al proprio benessere fisico e mentale. In età molto giovane, il più delle volte, mantenersi in salute non risulta essere un pensiero fisso. Quando si diventa adulti, invece, ci si scopre più scrupolosi e con una maggiore volontà di prendersi cura del corpo e dell’anima.

D’altronde, il nostro organismo risponde in base agli stimoli che gli diamo, dunque anche in relazione ai cibi e alle scelte alimentari che ogni giorno decidiamo di portare avanti. Per questo motivo il primo passo per restare in salute e sperare di mantenere alta la propria qualità di vita si rivela essere legato alla dieta.

L’importanza della verdura

Nonostante sia un concetto che comprendiamo veramente soltanto in età adulta, nella maggior parte dei casi già fin dai primi anni di vita cominciamo a capire l’importanza di mangiare alimenti sani. Basti pensare a quando, da piccoli, i genitori, o chi per essi, ci obbligavano a mangiare la frutta e la verdura.

Effettivamente, inserire questi cibi all’interno del proprio programma alimentare presenta dei benefici che vanno spesso oltre quello che immaginiamo. I vantaggi che il nostro organismo ne trae, infatti, sono veramente tantissimi. Dalla capacità di gestire meglio un disturbo blando, alla possibilità di prevenire malattie più gravi ed importanti.

Non solo verza ma anche questo ortaggio presenta moltissimi antiossidanti e aiuta a prevenire i tumori

Non si può affermare, ovviamente, che il consumo di verdure possa, da solo, garantirci di non ammalarci. Difatti, purtroppo tra le cause che si nascondono dietro l’insorgere di una malattia ce ne sono diverse che non sono controllabili o prevedibili. Tra queste, in primis, quelle di derivazione genetica.

Tuttavia, attraverso le scelte giuste in termini di alimentazione, possiamo diminuire di molto la percentuale di possibilità che queste si presentino. Grazie a delle specifiche proprietà che alcuni alimenti conservano. Non a caso, alcuni mesi fa avevamo spiegato i modi in cui la verza gioca un ruolo importante nella prevenzione dei tumori. Oggi continuiamo ad approfondire l’argomento, parlando di un altro ortaggio che, alla stessa maniera, potrebbe rivelarsi un fantastico alleato in questo senso.

Difatti, non solo verza ma anche questo ortaggio presenta moltissimi antiossidanti e aiuta a prevenire i tumori. Stiamo parlando del cavolo viola. Non molti ne sono a conoscenza, ma questo ortaggio rivela delle proprietà molto importanti, definite chemiopreventive e antinfiammatorie.

Come si attesta anche dall’approfondimento pubblicato dalla Fondazione Veronesi, infatti, il sulforafano di cui il cavolo viola è molto ricco ha un ruolo nel ridurre il rischio di insorgenza dei tumori. Per questa ragione, dopo aver consultato il proprio dottore e aver discusso con quest’ultimo in proposito, potrebbe rivelarsi un’ottima idea provare ad inserirlo nella propria dieta. Oltre ad aggiungere un tocco di sapore alle proprie ricette, infatti, regalerà al nostro organismo una difesa in più.