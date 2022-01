Rispetto ad altre verdure della stagione, il radicchio non è molto apprezzato. Lo si prepara spesso assieme alla lattuga, ma in molti non lo amano a causa del suo sapore amaro. Tuttavia, cucinandolo col giusto condimento e applicando qualche trucco della nonna per rimuovere il retrogusto sgradevole, si otterrà un contorno assolutamente da provare.

Non solo verza e broccoli, ecco come cucinare in padella il radicchio rosso per preparare un contorno saporito pronto in 15 minuti. Tra gli ingredienti con cui lo accompagneremo c’è la frutta secca, nello specifico pinoli e noci.

Una panoramica sul radicchio

Il radicchio rosso è un ortaggio da foglia ricco di fibre e sali minerali come potassio, fosforo, sodio, ferro, magnesio e calcio. Come in molti sanno, è una particolare varietà di cicoria e appartiene alla famiglia delle Composite.

A gennaio ne troviamo diverse varietà, tra cui ricordiamo il radicchio tardivo di Treviso, dal gusto meno amaro di quello precoce, il radicchio di Chioggia, il rosso di Verona e il variegato di Castelfranco Veneto. Vediamo come cucinarlo in padella per preparare un contorno coi fiocchi, adatto ad accompagnare piatti a base di pesce, carne o uova oppure a farcire una golosa torta salata.

Ingredienti per 4 persone

1 cespo di radicchio;

1/2 scalogno;

80 g di gherigli di noci;

25 g di pinoli;

q.b. olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Non solo verza e broccoli, ecco come cucinare in padella il radicchio rosso per preparare un contorno saporito pronto in 15 minuti

Come sempre, il primo passo è lavare e pulire il cespo di radicchio. Rimuovere le foglie esterne e più rovinate per poi tagliarlo in striscioline. In una padella antiaderente, mettere i pinoli a cuocere a fiamma molto bassa e assieme ad un filo d’olio (in gergo si dice farli sudare). Durante questo procedimento, coprire il tegame.

Tritare lo scalogno e farlo ammorbidire sul fuoco in una seconda padella assieme ad un filo d’olio. Aggiungere il radicchio e farlo cuocere per dieci minuti. Al termine di questo lasso di tempo, regolare di sale e pepe. Infine, servirlo dopo averlo guarnito con i pinoli tostati e le noci spezzettate.

Approfondimento

Un primo piatto tipico del trevigiano