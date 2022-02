Non solo Venezia o Viareggio, ecco 2 mete europee economiche e semplicemente perfette per festeggiare Carnevale al caldo e con la famiglia

La settimana di Carnevale si fa sempre più vicina. Anche quest’anno, un piccolo ponte di qualche giorno regalerà a molti una breve vacanza. Con il giovedì grasso, previsto per il 24 febbraio e il martedì grasso del 1° marzo, ci sono molte opportunità per godersi una parentesi, lontano dal lavoro e dalla città.

Qualcuno ha già deciso di fuggire in montagna e dedicarsi agli sport invernali. Il nostro Paese è ricco di località sciistiche che propongono skypass e che affittano attrezzature a prezzi economici. Altri, invece, sono indecisi se cogliere al volo le offerte lowcost delle compagnie aeree che nonostante gli effetti della pandemia non sembrino arrestarsi.

Alle Maldive, Mauritius, Seychelles, Egitto, Rep. Dominicana si aggiungono anche Cuba, Turchia, Singapore, Tailandia e Polinesia Francese. Dunque, la scelta è davvero ampia.

Per chi, invece, sta pensando a viaggi brevi all’interno dell’Unione Europea, ecco due destinazioni che c’invitano a sperimentare la ricchezza della loro cultura. Non Venezia o Viareggio, ma un’isola del Mediterraneo e una splendida città della penisola Iberica. Due luoghi che sono le prossime mete da visitare ed ecco perché.

Nel cuore dell’Andalusia

Cadice è una degli avamposti principali per chi ama il Carnevale. 10 giorni di lunghi festeggiamenti, musica carnascialesca, maschere e divertimento attirano migliaia di persone ogni anno.

Purtroppo, a causa del Covid 19, quest’anno si è ritenuto opportuno spostare i festeggiamenti all’estate. Dunque, chi vuole comunque festeggiare Carnevale può farlo anche a giugno. In ogni caso, la città di Cadice offre molto altro ai suoi visitatori che spesso tornano perché innamorati dell’atmosfera di questo luogo.

Cominciamo con l’esaltare le spiagge da sogno che sembrano non finire mai e le loro acque cristalline. Passiamo alle montagne che cingono la città, da dove ammirare splendidi tramonti.

Poi, i vini e i manicaretti prelibati (pesce fresco, tonno rosso, retinto e formaggi della Sierra di Cadice) che questa calda terra offre ai suoi visitatori. È impossibile non innamorarsi dei paesini bianchi de “la Ruta de los Pueblos Blancos” e del flamenco.

Cadice e i suoi dintorni regalano un’occasione magica per vivere qualche giorno di scoperta. Cosa aspettiamo a controllare i voli lowcost per arrivarci?

Non solo Venezia o Viareggio, ecco 2 mete europee economiche e semplicemente perfette per festeggiare Carnevale al caldo e con la famiglia

Al contrario, se non vogliamo perderci l’opportunità di celebrare il carnevale, allora Malta è il posto giusto. Dal 25 febbraio fino all’1 marzo quest’isola si colora di maschere, musica e follia. Ovviamente la capitale La Valletta sarà il centro pulsante, dove sfileranno i carri allegorici. Il mare e panorami mozzafiato sugelleranno l’atmosfera.

Inoltrandosi nella cultura carnascialesca maltese, vale la pena partecipare al trasgressivo Carnevale di Nadur, un piccolo villaggio di Gozo. Non mancheranno piatti tipici per l’occasione come la Prinjolata maltese, un simil panettone con mandorle, uova, meringa e cioccolato.