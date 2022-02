È appena passato San Valentino e molti di noi hanno trascorso una bella serata o un romantico weekend con il proprio partner. Si sta però avvicinando un altro evento sul calendario che però passa sempre in sordina: il Carnevale. Questi giorni prima della Quaresima sono momenti di divertimento, sfogo e travestimento che allietano sempre grandi e piccini. Se abbiamo tempo di vedere qualche manifestazione, ecco un elenco delle mete meno inflazionate. Infatti, non ci sono solo Venezia e Viareggio, ma esistono anche altre feste di Carnevale tutte italiane che sono veramente imperdibili.

Le manifestazioni più in voga

Forse l’evento più famoso in tutto il Mondo dopo quello di Rio de Janeiro è proprio quello che si svolge in Laguna. Non a caso, infatti, questa tradizione è antichissima e molto sentita dagli abitanti locali, che la celebrano dall’anno 1000. Oltre alle maschere e ai coriandoli, qui si può assistere al famoso volo dell’angelo dal campanile della chiesa di San Marco. Questa esibizione è in voga dal Cinquecento, quando un funambolo turco percorse su un filo tutta la traiettoria, riscuotendo un grande successo. Fu però poi bocciata nel ‘700 a causa della morte di un acrobata. Per questo fino al 2001 l’artista è stato sostituito da una colomba in legno. Da quella data in poi però è ritornata in auge la tradizione di far volare una persona, issata però in totale sicurezza. Allo stesso modo è nota Viareggio che negli stessi giorni fa sfoggio di carri enormi e pittoreschi.

Non solo Venezia e Viareggio, ecco delle feste di Carnevale meno conosciute ma altrettanto divertenti e particolari

Ci sono però delle destinazioni altrettanto interessanti che vale la pena vedere. Una sicuramente è Mamoiada, paese nel cuore della Sardegna famoso per le sue maschere zoomorfe: i Mamuthones. A Cento in Emilia Romagna, invece, si lanciano dei peluche e dei palloncini dai carri verso gli spettatori, facendo felici i bambini. A Ivrea è da non perdere la lotta delle arance: le fazioni rivali della città combattono lanciandosi addosso gli agrumi. Ad Acireale, cittadina sicula nelle vicinanze di Catania, sfilano invece i carri a carattere allegorico. Questo Carnevale, inoltre, è considerato il terzo per bellezza in tutta Italia ed è uno dei più tecnologicamente avanzati. Infatti si sfruttano dei sistemi illuminotecnici e idraulici che lo rendono veramente peculiare. Ci sono anche delle sculture realizzate completamente con i fiori.

