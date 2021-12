Natale è ormai vicino e siamo alle prese con la lista di regali da fare. Magari alcuni amici hanno acquistato casa e dobbiamo scegliere un regalo di buon augurio. Pensiamo di portare una pianta o magari una cornucopia portafortuna che sono sempre regali apprezzati.

Ma se il destinatario del nostro regalo ama particolarmente l’oggettistica per la casa possiamo scegliere altro. Sicuramente un bel vaso o un libro di cucina sono sempre utili, ma esistono delle alternative. Oggetti di uso comune che però hanno uno stile particolare che li rende anche complementi di arredo.

Non solo vasi e libri di cucina, ecco alcune incredibili idee regalo per la casa

In genere uno dei regali più diffusi nel periodo natalizio sono i piccoli elettrodomestici. Oggetti che hanno una funzione specifica come il tostapane o anche la friggitrice ad aria. Sempre utili per chi vive da solo o ha una famiglia e ama cucinare. In precedenza abbiamo anche spiegato come cucinare nella friggitrice ad aria dei veri manicaretti senza rischiare di sporcarla e rovinarla.

Però questi oggetti non sono così decorativi da esporre sul piano di lavoro. La funzionalità unita al design è sempre il fattore decisivo per chi ama decorare casa alla perfezione. Ecco perché questo elettrodomestico è uno dei regali più belli e utili che possiamo fare. Stiamo parlando della planetaria o robot multifunzione, indispensabile per chi adora preparare torte.

Si può montare un impasto, mescolare o anche preparare il pane tutto con un solo elettrodomestico. Bella da vedere anche nella versione classica sui toni del rosso, ormai se ne trovano di tutti i tipi. Perché non scegliere quella bianca con la ciotola in ceramica decorata invece della solita in acciaio?

Passiamo poi alla batteria di pentole. Certo, non è la prima cosa a cui pensiamo quando stiamo cercando un regalo di Natale. Non le classiche pentole in acciaio, ma tegami in ceramica decorata sui toni del rosa ad esempio. Oppure un tegame in ghisa vetrificata che va anche in forno che è davvero un’opera d’arte. Sono un po’ costosi, ma durano anni e sono anche bellissimi da vedere.

L’irrinunciabile

Per finire un oggetto che non può di certo mancare nelle case degli italiani, la macchina da caffè. Che si tratti della classica moka o della macchina per espresso, l’abbiamo tutti. Perché allora non sceglierne una di design da regalare ad amici e parenti? Una moka tutta nera o colorata è perfetta da tenere nella credenza a vetri. Oppure una macchina per espresso compatta e dalle linee sinuose da tenere vicino al lavello.

Insomma, non solo vasi e libri di cucina, ecco alcune incredibili idee regalo per la casa. Scegliendo uno di questi regali faremo sicuramente felici tutti i nostri amici. Così avranno non solo degli oggetti utili per la casa ma anche bellissimi da esporre. Spendendo giusto un po’ di più faremo dei regali che saranno sicuramente apprezzati.

