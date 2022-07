Che bella casa nostra. Ogni singolo dettaglio contribuisce a farlo sentire il nostro posto speciale. L’arredamento in primis. Abbiamo scelto ogni complemento d’arredo con estrema cura, e a completare il tutto ci sono loro: i tappeti. Chi li preferisce a pelo lungo, chi a pelo corto, ma i tappeti contribuiscono davvero al senso di calore tipico del focolare. Perciò, è normale che quando il cane ci fa la pipì sopra, andiamo un attimo in panico. Pensiamo subito “e adesso come lo pulisco?”. C’è chi ricorre a bicarbonato e ammoniaca, ma questo metodo non va bene per tutti i tappeti e rischia di rovinarli, a lungo andare. Si può sempre usare il vaporetto, ma che fatica ogni volta. E se esistesse anche un altro rimedio?

Gli step da seguire

Un conto è pulire il tappeto da gioco in gomma dei nostri bambini, un altro è dover rimuovere macchie liquide, come pipì di cane o vino, da un tappeto a pelo lungo. Solitamente si consiglia di asciugare il liquido in eccesso sul tappeto a pelo lungo con della carta assorbente. C’è chi suggerisce di procedere con del detersivo piatti, per spazzolare via i residui di liquido e smacchiare il tappeto, ma questo significa dover sciacquare abbondantemente (e più volte) con acqua, per rimuovere la schiuma generata dal detersivo. Ottima l’idea di usare il sale grosso per assorbire l’eccesso di liquido e minimizzare i danni. Ma esiste un altro rimedio, davvero insospettabile, per pulire adeguatamente macchie di pipì e vino dai nostri amati tappeti a pelo lungo.

Non solo vaporetto, bicarbonato o ammoniaca per pulire il tappeto dalla pipì del cane ma anche questo rimedio

Il rimedio che stiamo per proporre potrebbe sconvolgere, ma è sicuramente da provare, perché la sua efficacia ha dell’incredibile. Mettiamo caso di aver appena rovesciato un bicchiere di vino rosso sul nostro tappeto bianco, o che il cane ci abbia appena fatto pipì sopra e supponiamo di non avere in casa niente di adeguato per pulire. Apriamo il frigo e c’è lei: la birra. Esatto, è proprio la birra che ci occorre per smacchiare il tappeto a pelo lungo.

Versiamola sul liquido ancora fresco, lei reagirà, creando parecchia schiuma. A questo punto, strofiniamo un panno di cotone, per aiutarci a smacchiare, e il gioco è fatto. Per rimuovere l’odore della birra, basterà sciacquare con acqua e qualche goccia di aceto. In pochi minuti e con 2 o 3 passate, avremo risolto il problema della pipì del cane sul nostro povero tappeto. Non solo vaporetto, bicarbonato o ammoniaca per pulire i nostri delicatissimi tappeti, ma facciamoci una birra, in tutti i sensi.

