Da un po’ di tempo i nostri supermercati e le nostre pasticcerie hanno cambiato la disposizione di alcuni prodotti. La Pasqua del 2022 sta per arrivare e le uova di Pasqua hanno invaso tutti gli ultimi spazi disponibili.

Tuttavia, vicino alle uova di cioccolato troviamo anche altri prodotti tipici di questo periodo. Infatti, troviamo moltissimi coniglietti di ogni forma e dimensione. I consumatori più attenti si saranno sicuramente accorti di questa associazione e in molti si chiedono perché oltre all’uovo troviamo anche i conigli.

Gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno provato a far chiarezza. Infatti, non solo uova di Pasqua, ecco perché i coniglietti di cioccolato sono un simbolo così importante, scopriamolo insieme.

In realtà non è proprio un coniglio

Il marketing e la pubblicità è ciò che fa muovere tutto. Il coniglio è sicuramente più carino e simpatico della lepre ma dovrebbe essere questa la scelta se si volesse seguire davvero la tradizione.

In molti Paesi del Mondo è la lepre a essere associata al simbolo pasquale per eccellenza. Certo, non in Italia o non da molto comunque. Le radici di questa simbologia vanno ricercate nei Paesi di lingua e cultura germanica.

In particolare, durante il nostro Rinascimento, ovvero nel quindicesimo secolo, la lepre era la protagonista delle celebrazioni dei tedeschi. I piccoli tedeschi avevano una tradizione molto carina: durante la notte del sabato Santo dovevano preparare un nido per la lepre.

Lo creavano naturalmente con ciò che avevano a disposizione, ovvero della paglia. All’interno, però, ci mettevano anche del cibo per poter permettere alla lepre di rifocillarsi. L’animale, poi, contento dell’accoglienza, lasciava ai bambini più bravi qualche regalo.

Non solo uova di Pasqua, ecco perché ci sono anche i coniglietti di cioccolato nei supermercati e perché sono un simbolo così importante

Il simbolo è legato alla resurrezione di Cristo e alla primavera. Il coniglio e la lepre da sempre nella storia sono il simbolo della primavera, della fertilità e della rinascita. Quando nei boschi si ricominciava a rivedere le lepre correre voleva dire che l’inverno era alle spalle e la bella stagione stava arrivando. Pasqua è in primavera e rientra perfettamente in questa logica.

Di conseguenza il coniglio pasquale si è diffuso in tutti i Paesi di tradizione cristiana e quindi anche in Italia. Naturalmente, il coniglietto di cioccolato dovremo offrirlo ai bambini o comunque agli amanti del cioccolato.

