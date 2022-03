Il supermercato è quel luogo che frequentiamo almeno una volta alla settimana e in cui ci stiamo in media un’ora. Cerchiamo di trovare il tempo di fare la spesa settimanale con calma e attenzione ma spesso incappiamo in errori.

Compiliamo la nostra lista della spesa, controlliamo per bene le offerte dei vari supermercati e cerchiamo di andare a stomaco pieno. Anche se questa è un’ottima base da cui partire per non spendere troppi soldi, ci sono ancora delle migliorie da fare.

Infatti, non solo un grave errore ma anche qualche classica disattenzione può portarci a non risparmiare nemmeno se facciamo molta attenzione. Vediamo quali sono.

Le regole essenziali

Sia che siamo single, giovani o pensionati ci sono alcune regole che valgono per tutti e che dovremmo rispettare sempre.

In primo luogo non dovremmo mai scegliere dei carrelli troppo grandi, perché se non li riempiamo ci danno quella sensazione di vuoto che ci spinge a comprare cose di cui non abbiamo bisogno.

Inoltre, non dovremmo vergognarci di controllare, magari mentre siamo in coda alla cassa, i prodotti che abbiamo messo nel carrello. In questo modo possiamo vedere se siamo stati impulsivi e abbiamo preso degli alimenti o oggetti inutili.

D’altra parte, sarebbe anche bene cominciare a diventare meno routinari e cambiare più spesso il supermercato. Non è detto che il supermercato che conosciamo da sempre sia quello con il rapporto qualità prezzo migliore. Infatti, se controlliamo con attenzione i prezzi noteremo che alcune catene della grande distribuzione organizzata scelgono di puntare su dei prodotti e altre su altri. Quindi, se abbiamo il tempo, cerchiamo di comprare dei prodotti da una parte e gli altri dall’altra.

Infine, l’ultima regola generale è sempre quella di controllare nella parte bassa degli scaffali, perché è proprio là dove si trovano i prodotti più economici.

Non solo un errore sempre più frequente ma anche qualche classica disattenzione ci fa spendere molto al supermercato

Per quanto riguarda l’errore ci possiamo fare poco. O, quantomeno, dovremmo cercare di cambiare il nostro modo di vivere le giornate. Infatti, ciò su cui i supermercati giocano tanto con la posizione dei prodotti negli scaffali, il prezzo e la disposizione degli alimenti nelle corsie ha una causa precisa. Il punto è che noi abbiamo sempre troppa fretta quando entriamo al supermercato.

La fretta è cattivissima consigliera che rischia soltanto di fare andare in fumo tutti i nostri progetti di risparmio. Dunque, per portarci a casa una spesa senza spendere troppo non dobbiamo più avere fretta. Invece, dovremmo cercare di prenderci il tempo di controllare tutto per bene.

