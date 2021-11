Molti di noi hanno scelto un cane come compagno di vita. I cani sono in grado di regalarci emozioni fortissime e un amore davvero incondizionato. Alcuni sono così intelligenti da imparare decine e decine di comandi diversi. Oltre a essere fedelissimi compagni, i cani sono anche estremamente sensibili, sia a livello caratteriale che fisico. Basti pensare che questi animali hanno un udito di circa 4 volte più potente di quello umano. Una caratteristica incredibile che, però, li espone a molte problematiche legate ai suoni. E non solo tuoni e fuochi d’artificio anche questi rumori spaventano tantissimo il nostro cane se non facciamo attenzione. Spesso li sottovalutiamo perché li percepiamo in modo diverso oppure perché ci siamo abituati. Ma per Fido sono una vera e propria tortura. È il momento di capire come proteggerlo.

Uno dei rumori più fastidiosi per il cane sono le urla umane. Quando lo sgridiamo non è ciò che gli diciamo a fare effetto. È il tono della nostra voce. Proviamo a evitare di alzarlo troppo, anche se fa qualcosa di sbagliato. Avremo un animale più tranquillo e sereno.

Attenzione anche al fon. Per noi non è fastidioso. Ma per il cane molto probabilmente sì. Soprattutto perché ha un rumore improvviso e persistente. Fido potrebbe reagire scappando, nascondendosi o iniziando a tremare. Per questo motivo è meglio rinchiuderlo in una stanza per qualche minuto e ridurre l’impatto sonoro.

Il pianto dei bambini e le sirene

Se abbiamo dei bambini piccoli in casa, potremmo notare che il cane inizia a lamentarsi non appena il piccolo comincia a piangere. Non si tratta sempre di gelosia o di bisogno di attenzioni. Semplicemente la frequenza del pianto del bambino potrebbe risultare estremamente fastidiosa per l’animale. In questo caso possiamo provare a lavorare sugli stimoli e sull’associazione. Se notiamo questo comportamento nel cane, proviamo a premiarlo con il suo biscotto preferito. Probabilmente inizierà ad associare a quel suono uno stimolo positivo e riusciremo a ridurre il suo livello di stress.

Un altro suono insopportabile per il cane è quello delle sirene. Molti cani iniziano a ululare quando sono in strada e sentono passare un’ambulanza. Una reazione che potrebbe ripetersi se abbiamo appena installato un sistema antifurto con sirene integrate. Per evitare di spaventare il nostro amico a 4 zampe abbiamo due strade. La prima è quella di documentarsi e scegliere dispositivi sonori che lavorano a frequenze più “tollerabili”. La seconda è quella di fare sempre attenzione a non far scattare l’allarme quando il cane è in casa e a spegnerlo più velocemente possibile.

