L’arrivo di questo mese ha portato con sé i primi freddi intensi di stagione. Il Natale è sempre più vicino e, con esso, tutte le prossime festività da trascorrere in famiglia. Impossibile non pensare di cucinare almeno una volta il pesce. Non solo triglia e spigola oppure orata, ecco quale pesce di stagione comprare e mangiare a dicembre in questi modi tutti squisiti.

In molti casi si tratta di pesci azzurri, da preparare in tantissimi modi sfiziosi per esaltarne il gusto. Eccone subito una selezione. È possibile persino rubare qualcuno di questi imperdibili segreti per cucinare divinamente anche questi squisiti pesci di novembre.

Ecco qualche possibile pesce da consumare a dicembre

nasello;

mazzancolla;

orata;

alici;

calamaretto;

dentice;

spigola;

cefalo;

gattuccio;

rombo;

triglia;

vongole veraci;

sogliola;

sgombro;

sarago;

potassolo.

Non solo triglia e spigola oppure orata, ecco quale pesce di stagione comprare e mangiare a dicembre

Ma se questi sono alcuni dei pesci che sembrerebbe preferibile consumare a dicembre, come prepararli in modo da farne esplodere il gusto?

Proprio all’orata è possibile abbinare l’ottimo sapore delle mandorle a lamelle e dei pistacchi, magari farcendo il pesce con delle salutari verdurine. A dicembre, niente di meglio di una spigola al cartoccio con verdure, che rappresenta un piatto sempre facile e veloce.

Con il calamaro, esattamente come per la seppia, l’importante è cucinarlo in modo da non farlo diventare gommoso. Per esempio, è possibile farcire il calamaro e prepararlo al forno.

Ecco un’ottima ricetta veloce e facilissima a base di alici.

Non servirà altro che un po’ di alici e ingredienti che tutti hanno in dispensa. Dopo aver privato il pesce della testa e della lisca e averlo ripulito sotto acqua corrente, collocare i filetti in padella con qualche giro d’olio. Ricoprire le alici di pane raffermo (bagnato, strizzato e sbriciolato), di pangrattato, prezzemolo, sale, pepe nero, altro olio, aglio tritato e poca scorza di limone.

Aggiungere anche qualche pomodorino pachino tagliato in piccolissimi cubetti. Qualche ultimo giro d’olio e pochissima acqua e, poi, collocare la padella sul fuoco per qualche minuto. Bisognerà cuocere il tutto a fuoco lento, fino a che le alici non appariranno completamente bianche e cotte.

Servire le alici in umido ben calde. A piacere, è possibile passarle al grill per ottenere una panatura croccante.

