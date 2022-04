Il lunedì dell’Angelo, detto anche Pasquetta, è una delle occasioni più attese dell’anno per trascorrere del tempo di qualità con i propri amici più cari. In questa festa, generalmente, si sta negli spazi aperti per fare le grigliate e per spizzicare degli antipasti fatti in casa. Questi di solito sono le torte salate. Però oggi vogliamo proporre una ricetta francese più sfiziosa dei soliti abbinamenti che si portano in tavola. Infatti, in questa occasione possiamo preparare non solo torta pasqualina e ricette a base di carne e spinaci, ma ecco anche una torta salata che conquisterà il cuore di tutti. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come possiamo prepararla.

Gli ingredienti necessari per una quiche lorraine

1 rotolo di pasta frolla salata;

1 tuorlo;

150 g di formaggio groviera;

200 g di pancetta dolce;

burro q.b.;

2 uova di medie dimensioni;

450 g di panna fresca liquida;

pepe nero q.b.;

farina bianca q.b.;

noce moscata in polvere q.b.;

sale fino q.b.

Non solo torta pasqualina e ricette con carne macinata e spinaci, ecco una sfoglia salata che spopolerà a grigliate e picnic

Per preparare questa quiche la prima cosa da fare è tagliare a pezzettini uniformi la pancetta, rimuovendo con un coltello la parte di cotenna. Sono consigliati dei cubetti di 1 cm. Prendere un pentolino di acqua e farlo bollire. Sbollentarli per 1 minuto nel liquido. Mentre si lasciano raffreddare, prendere il formaggio groviera. Rimuoverne la crosta e ridurlo a scagliette con una grattugia dai fori larghi.

Aprire quindi la confezione di panna e versarla all’interno di una ciotola. Sgusciare un uovo intero dentro e poi un tuorlo. Per ottenere quest’ultimo in un lampo consigliamo questo intelligente trucchetto. Insaporire con sale, pepe e, infine, con un pizzico di noce moscata. Sbattere il tutto con una forchetta e lasciare per un attimo da parte.

Prendere poi una pirofila e imburrarla leggermente aggiungendo un pochino di farina bianca. Aggiungere la frolla salata, bucherellandone leggermente la superficie. Aggiungere poi la crema, una parte di groviera e la pancetta. Sulla superficie passare l’ulteriore formaggio rimasto. Cuocere il tutto per 1 oretta a 180 gradi. Servirla calda in tavola. Se non si finisse in questa occasione, potrebbe essere conservata in frigo fino a 3 giorni dopo.

