Un’alimentazione sana ed equilibrata è la base per avere uno stile di vita che ci permetta di essere in salute e sentirci bene sia fisicamente che mentalmente.

Il pesce è un alimento molto importante per il nostro organismo grazie alle sue proprietà nutrienti e benefiche, come per esempio gli omega 3.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Per esempio, questo delizioso pesce è ideale per fare scorta di omega 3 anche se molti lo sottovalutano e, una volta provato, sarà difficile resistergli.

Il pesce generalmente si adatta a diversi tipi di preparazione, da quelle più salutari al forno o al vapore a quella fritta per sgarrare alla dieta.

Non solo tonno e salmone, questo pesce insospettabile sarebbe una vera miniera di proteine

Per gli amanti del pesce potrà essere utile sapere che il barracuda si può trovare in commercio sia fresco che affumicato, in alcuni casi anche sott’olio.

Questo pesce viene apprezzato per le sue tenere e gustose carni da cui si può ricavare un filetto o un prezioso ingrediente per la zuppa.

Il barracuda è un pesce poco calorico, infatti, contiene solamente 81 calorie per 100 grammi di prodotto, oltre a 18,9 g di proteine di qualità elevata.

Per gli amanti invece della carne, potrà essere utile sapere che nonostante non tutti la comprino questo alimento è ricco di proteine e antiossidanti.

Non solo tonno e salmone, questo pesce insospettabile sarebbe una vera miniera di proteine e sarà molto semplice prepararlo in maniera davvero sfiziosa.

Ricetta per la preparazione in cartoccio

Questa ricetta è ideale per 4 persone, per questa ragione avremo bisogno di due barracuda di circa 600 grammi.

Cominciamo preriscaldando il forno a 200°C e nel frattempo squamiamo il barracuda e rimuoviamo le teste, le pinne e le interiora di entrambi i pesci.

Dovremo dividere ogni barracuda in modo da ricavarne due filetti aiutandoci con un coltello, facendo attenzione ad eliminarne le spine.

Procediamo sciacquandoli attentamente e tamponandoli leggermente, poi posizioniamoli all’interno di due cartocci di alluminio unti con dell’olio.

Per donargli maggiore sapore dovremo bagnare i barracuda con il succo di un limone, mezzo bicchiere di vino bianco e aggiungere due spicchi d’aglio tritati.

Gli amanti degli alimenti saporiti potranno aggiungere del pepe bianco o nero e del prezzemolo a piacimento.

Terminata la preparazione, chiudiamo i cartocci con cura e pratichiamo un foro sulla parte superiore in modo da lasciar fuoriuscire il vapore.

Mettiamoli sulla placca del forno e iniziamo la loro cottura che durerà un quarto d’ora o venti minuti circa.

Infine, estraiamo i cartocci dal forno e serviamoli a tavola, aggiungendo a piacimento dell’olio e delle spezie a scelta.

Approfondimento

Chi l’avrebbe detto che questo pesce cucinato così ci lascerà tutti con l’acquolina in bocca