Riutilizzare piccole quantità di alimenti che avanzano dalle preparazioni più raffinate, può essere un’arte. Grandi e squisiti piatti della cucina mondiale sono nati dal desiderio di non buttare nulla e di usare tutto quello che avanzava in piatti fantasiosi e creativi. Così facevano le nostre nonne e così dobbiamo fare anche noi se vogliamo essere ecologici e rispettosi del cibo e della natura. Il mascarpone è un alimento molto versatile e gustoso che si sposa bene sia con il dolce sia con il salato. Compare spesso sulle nostre tavole soprattutto nel dolce più amato, il tiramisù. A volte avanzano delle piccole quantità che possiamo utilizzare in mille modi.

Prepariamo un delizioso piatto da servire sia a pranzo sia a cena o per un’occasione importante.

Questi sono gli ingredienti per due persone:

160 g di riso;

80 g di mascarpone;

¼ di bicchiere di vino bianco;

olio extravergine di oliva q.b.;

¼ di cipolla tritata;

1 bustina di zafferano;

parmigiano grattugiato facoltativo q.b.;

brodo vegetale q.b.;

prezzemolo.

Non solo tiramisù ma con zafferano e prezzemolo possiamo usare il mascarpone avanzato per un cremosissimo primo piatto da leccarsi i baffi

In un tegame antiaderente versiamo 2 cucchiai di olio e la cipolla tritata e lasciamo soffriggere lentamente. Aggiungiamo il riso e facciamo leggermente tostare. Ora sfumiamo con il vino e aggiungiamo un po’ di brodo vegetale. Il brodo vegetale si può preparare in modo semplice, aggiungendo un dado in circa ½ litro di acqua e portando a ebollizione. La quantità di dado è indicativa e si può variare a piacere.

Chiudiamo il tegame con il coperchio e lasciamo cuocere il riso a fuoco lento per circa 20 minuti aggiungendo il brodo gradualmente e mescolando. Qualche minuto prima di spegnere uniamo lo zafferano e mescoliamo bene per amalgamare. Poi aggiungiamo il mascarpone e lasciamo mantecare per qualche minuto. A questo punto il risotto è pronto. Prima di servire possiamo decorare con del prezzemolo finemente tritato o spolverizzare con del parmigiano grattugiato. Abbiamo visto che con il mascarpone avanzato possiamo fare non solo il tiramisù ma con zafferano e prezzemolo un risotto cremoso e dal sapore delicato. Un ottimo piatto da gustare con gli amici. Lo abbiamo fatto velocemente e senza troppa fatica utilizzando degli alimenti che sarebbero finiti nella spazzatura. Questo è uno dei tanti modi per non sprecare nulla e rispettare la natura che ci circonda e il cibo. È un comportamento che appartiene a una cultura antica che stiamo riscoprendo.

