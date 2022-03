Non solo tiramisù e cheesecake, anche questi 3 dolci sono golosi e facili da fare a casa senza cottura in forno

Aver voglia di mangiare qualcosa di dolce è naturale. Abbiamo bisogno di ricaricare le energie durante la giornata e se saltiamo la colazione o abbiamo mangiato poco a pranzo, ecco presentarsi un po’ di vuoto allo stomaco e la prima cosa a cui si pensa è un dolce. È facile comprarli ormai. Un tempo si aspettava la domenica oppure che la mamma ne preparasse uno appena era possibile.

Ci sono tante preparazioni dalle più semplici a quelle più elaborate, ma alla fine il risultato è uno, fare estasiare le papille gustative e anche lo stomaco. Se abbiamo il desiderio di cucinare un dolce e abbiamo tempo e pazienza, possiamo scegliere tra tante ricette con vari ingredienti e anche da cuocere in forno. Se il tempo è poco, basteranno alcuni ingredienti per preparare dei dolci golosi e senza necessità di cottura. Non solo tiramisù e cheesecake, ecco una ricetta da provare:

Torta di riso soffiato

Ingredienti:

150 g di riso soffiato;

100 g di crema spalmabile alle nocciole.

Fare ammorbidire la crema spalmabile a bagnomaria. Unirvi il riso soffiato e mescolare. Foderare una teglia con della pellicola trasparente, versare il composto e far riposare in frigorifero per 30 minuti. Al momento di mangiarla, estrarre la torta e ricoprirla con altra crema spalmabile e granella di pistacchio.

Ora passiamo a un pudding.

Chia pudding al cacao

Ci serviranno:

12 cucchiai di semi di chia;

400 ml di bevanda di mandorle o riso;

5 cucchiai di cacao amaro;

3 cucchiai di zucchero;

200 grammi di frutta a piacere.

Riscaldare in un pentolino la bevanda a scelta, spegnere il fuoco e unirvi i semi di chia, lo zucchero e i cucchiai di cacao. Mescolare e attendere che il composto diventi gelatinoso. Versare nelle coppe e guarnire con frutta fresca.

Per finire, una facile ricetta per fare le girelle:

5 fette di pane per tramezzini;

100 g di cioccolato fondente;

crema spalmabile alle nocciole.

Con l’aiuto di un mattarello o di un bicchiere stendere le fette di pane per tramezzini. Spalmare la crema e arrotolarle. Avvolgere poi ogni girella così formata nella pellicola trasparente e far riposare in frigo per un’ora. Trascorso il tempo, far sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde. A questo punto, tagliare il rotolo in due o tre parti e inzuppare un lato. Far solidificare e servire.